Považskobystrickému hokejovému klubu sa črtá hviezdna posila

Hokejisti Považskej Bystrice majú po sezóne, v predkole play off vypadli s rezervou Slovana. Manažér HK ´95 Ján Zlocha už pracuje na novom kádri, črtá sa výnimočná posila.

Ako ste zhodnotili predchádzajúcu sezónu?

Bola to ťažká sezóna, takisto ako predchádzajúca bola poznamenaná Covidom.

Celú sezónu by som nezhodnotil pozitívne. Ale myslím si, že základná časť bola dobrá, takú sme ešte možno nemali, stále sme sa držali v strede tabuľky, v kľudných vodách. Potom prišiel Covid, bolo veľa chorých a zranených, za dvadsať dní sme hrali deväť zápasov. To poznačilo mužstvo, už sme sa nedostali do stavu, v akom by sme mali byť. Nehralo veľa chalanov kvôli týmto veciam. A tí, čo hrali, hrali s dosť veľkým sebazaprením.

Vypadnutie v predkole play off so Slovanom B bol akiste neúspech, súhlasíte?

So Slovanom sme dovtedy prehrali jeden zápas. Jedna vec je, že za Slovan nastúpilo iné mužstvo a druhá, že my sme už neboli v takom komfortnom stave, ako prvé tri štvrtiny základnej časti.