Nožom napadla svojho druha, s prokurátorom sa dohodla na treste

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Na trest odňatia slobody v dĺžke tri a pol roka odsúdil Okresný súd v Považskej Bystrici 49-ročnú Helenu, ktorá vlani v novembri bodla svojho druha nožom do brucha. Ako informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus, súd schválil dohodu o vine a treste, ktorú s obvinenou uzavrela prokurátorka. Okrem trestu odňatia slobody za spáchaný zločin ublíženia na zdraví vyplýva z dohody aj ústavné protialkoholické liečenie obvinenej.

Helena bola v čase útoku na svojho druha pod vplyvom alkoholu a predchádzala mu vzájomná hádka. Z kuchyne vzala nôž s dĺžkou čepele 20 cm, vrátila sa do obývacej izby a bodla svojho druha ležiaceho na manželskej posteli do brucha. Spôsobila mu vážne zranenia, ktoré si vyžiadali operačný zákrok, pričom pri neposkytnutí odborne vysokošpecializovanej liečby v nemocnici by bol život poškodeného ohrozený. „Obvinená žena sa vzdala práva na verejný súdny proces, dobrovoľne sa priznala, uznala vinu za spáchaný skutok a súhlasila s navrhovaným trestom. Dohodu medzi prokurátorkou a obvinenou súd vyhodnotil ako primeranú a spravodlivú, preto ju potvrdil rozsudkom," dodal Tarabus.