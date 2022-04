Kvôli oleju sa takmer pobili v obchode

Predavačky hovoria o neadekvátnom správaní v obchodoch.

POVAŽIE. Predavačky hovoria o šialenstve a niekedy až agresívnom chovaní zákazníkov, s ktorým sa posledné týždne potýkajú takmer denne. Ľudia v regióne intenzívne riešia, kde a čo budú nakupovať, aby ušetrili. Na druhej strane niekedy robia veľké zásoby základných potravín, lebo sa podľa vlastných slov zákazníkov obávajú, že tovar nebude.

Akciový rastlinný olej sa stal predmetom sporu a agresívnej potýčky v predajni potravín. Zákazník sa podľa názoru niektorých ľudí a aj samotnej pokladníčky snažil obísť pravidlá v počte kusov tovaru na jeden nákup. Podobné incidenty sú však stále častejšie.

Vysoká inflácia a vojna na Ukrajine prispeli k zdražovanie všetkého tovaru a služieb. Odborníci hovoria o zvýšení nákladov pri nákupe potravín na úrovni desiatich percent. Napriek tomu však zákazníci v potravinových reťazcoch robia stále väčšie nákupy a pri pokladni nechávajú aj stovky eur.

Základné potraviny, ktoré jednotlivé reťazce striedavo predávajú v akciovej cene, podľa predavačiek miznú z pultov v priebehu niekoľkých minút a zákazníci neváhajú robiť aj opakované nákupy.

Zásoby potravín si ľudia robia z viacerých príčin. Ani jedna z nich však nie je opodstatnená a masívne skupovanie potom podľa odborníkov vytvára dočasné výpadky, ktoré by za normálnych okolností nenastali. Tie zasa spôsobia ďalšie nakupovanie zásob a producenti a obchody sa tak točia v začarovanom kruhu. No doplatia na to samotní spotrebitelia, keďže sa ceny potravín zdvíhajú ešte viac.

Plný vozík oleja

Jednou zo základných potravín, ktorá vo veľkom končí vo vozíkoch nakupujúcich, je stolový olej. Od začiatku vojny boli medializované informácie, že by ho mohol byť nedostatok. Cena oleja stúpla, no v rovnakej miere ako u ostatných potravín.

Aj keď pri bežnej spotrebe, ktorú Slováci doteraz mali, nehrozil nedostatok oleja, panické skupovanie vytvára dočasné výpadky.

Ďalší aspekt je obchádzanie pravidiel a správanie zákazníkov pri obrovských nákupoch. „Určite svoje robia aj blížiace sa sviatky. Odkedy sú počas sviatkov predajne zatvorené, vždy je pár dní pred tým nával zákazníkov. Tento rok je to však extrém, najmä správaním zákazníkov,“ povedala predavačka v potravinovom