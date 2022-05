Školstvo potrebuje zmenu, myslí si ekopodnikateľka. Vyzdvihuje potrebuju kreativity a budovania vzťahu k prírode

Zuzana Vetešková Andreánska ako dobrovoľníčka podporuje aktivity zamerané na ochranu životného prostredia.

Zuzana Vetešková Andreánska pracovala na chirurgii v Ilave a v Trenčíne. V súčasnosti sa venuje rozvíjaniu rodinného ekologického podnikania v okrese Púchov. Ako dobrovoľníčka podporuje aktivity zamerané na ochranu životného prostredia.

Aktuálne sa venujete mapovaniu úrodnosti pôdy. V čom spočíva tento projekt a prečo je dôležitý?

Ako dobrovoľník sa venujem šíreniu povedomia o fenoméne vymierania pôdy. Koho by to napadlo, že aj pôda môže raz vymrieť? A pritom od toho nie sme až tak ďaleko. Podľa OSN nám ostáva úrodnej pôdy približne na 60 rokov. O 20 rokov klesne produkcia potravín viazaná na poľnohospodárstvo o 40 percent a naša populácia narastie na viac ako deväť miliárd. Je to síce desivá predstava, ale dôležitejšie je, že tento stav stále môžeme zvrátiť.

Dnes už však nepostačí separovať odpad a občas nakúpiť zeleninu od lokálneho pestovateľa do plátennej tašky. Sú potrebné celosystémové opatrenia, ktoré povedú k revitalizácii pôdy. Poznám ľudí ako Janko Šlinský, ktorí sa tejto téme venujú už desaťročia, a nastal čas ich vypočuť. Nastal čas, aby sa väčšina ľudí postavila za pôdu a vyzvala aj politikov, aby prijali potrebné legislatívne zmeny ochrany pôdy a životného prostredia. Návrhy už existujú a viaceré krajiny vo svete už tak učinili.

Darí sa na Slovensku osloviť dobrovoľníkov? V zahraničí ich pôsobí asi 11 miliónov.

Projekt začal nedávno a v prvom kroku ide v podstate o mediálnu kampaň. Cieľom je osloviť tri a pol miliardy ľudí na celom svete. Dobrovoľníci sa postupne pridávajú, ale nie je to v húfoch.

Sama poznám viaceré hnutia, organizácie či projekty, ktorých činnosť uznávam. Väčšina však chce pracovať samostatne. Individualizmus je tu silno zakorenený. Verím, že sa postupne dopracujeme k spolupráci. Koniec-koncov, cieľ máme spoločný a pri ochrane prírody buďto vyhráme všetci, alebo nikto.

Ako môžeme liečiť pôdu? Aké je naše vzájomné prepojenie?

Bez zdravej pôdy neprežijeme. Keď ako ľudstvo pochopíme túto základnú premisu, všetka naša činnosť bude smerovať k jej ochrane a revitalizácii. Paradoxne, nečinnosť môže byť v tomto prípade tou najlepšou medicínou. Nechať pôdu, aby sa pokryla vegetáciou. Aby sa navýšil podiel organickej hmoty v nej. A aby sa navrátila bohatá diverzita mikro aj makroorganizmov, to je kľúč k jej revitalizácii. Prechod od monokultúrneho poľnohospodárstva k polykultúram, vysievanie medziplodín, obnovenie remízok a hlavne prechod k väčšiemu počtu malých pestovateľov.

Postupy sú známe už dlho, za posledných 150 rokov sme sa od nich však úplne odklonili. To dokazuje aj fakt, že počas tohto obdobia sme v globále úspešne zlikvidovali už 52 percent úrodnej pôdy na svete. Pritom pôda je kľúčom k riešeniu viacerých najzávažnejších ekologických problémov. Nedostatku potravy aj vody, globálneho otepľovania, povodní a období sucha či iných prírodných katastrof.

Reflektujú ľudia na problémy so životným prostredím? Prečo by mali?