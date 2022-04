Opitý muž sa vlastnej matke vyhrážal zabitím, skončil v cele

Polícia v Považskej Bystrici rieši závažný prípad agresívneho správania sa muža voči vlastnej matke.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Polícia v Považskej Bystrici rieši závažný prípad agresívneho správania sa muža voči vlastnej matke. Ako informovala krajská polícia na sociálnej sieti, na základe doteraz vykonaného skráteného vyšetrovania zistili, že muž mal v priestoroch bytu na sídlisku v Považskej Bystrici okrem vulgárnych nadávok matke opakovane povedať, že ju zabije. Muž sa mal správať agresívne, keď býval pod vplyvom alkoholu a už aj v minulosti mal poškodenú viackrát napadnúť.

„Tentoraz sa poškodená zo strachu o svoj život a zdravie schovala pred synom do spálne bytu, kde zamkla dvere. Potom, ako jej syn mal kopať do dverí a kričať na ňu, že ju zabije, zavolala vystrašená žena na políciu," popísala polícia. Privolaná policajná hliadka muža obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia. Policajti muža podrobili dychovej skúške, pričom nafúkal viac ako tri promile alkoholu.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Považskej Bystrici vzniesol obvinenie 37-ročnému mužovi pre prečin nebezpečného vyhrážania. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné trestné stíhanie. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.