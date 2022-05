Bridge Precision najíma nových ľudí aj počas krízy

Strojárenská spoločnosť Bridge Precision pôsobí na našom trhu od roku 2018. Za tento čas prepracovali nielen svoje výrobné systémy a starostlivosť o zákazníkov, ale aj pracovné prostredie a systém odmeňovania svojich zamestnancov.

Starostlivosť o zákazníkov, ale aj pracovné prostredie a systém odmeňovania svojich zamestnancov. Ako hovorí vedenie spoločnosti, veľkým vzorom v tejto oblasti im je priekopník moderného podniku orientovaného na svojich zamestnancov, Baťa. A hoci je aktuálna situácia na trhu zložitá, Bridge Precision udržiava stabilné pracovné podmienky a vďaka širokému spektru odberateľov je kontinuita výroby a tým pádom aj stabilita pracovných miest dostatočne zabezpečená. O pracovnom prostredí firmy rozpráva riaditeľ prevádzky Ing. František Lišaník.

Ako vnímate dnešnú situáciu na trhu vo všeobecnosti?

Situácia na trhu je veľmi dynamická. Všetky vstupy, ako napríklad cena práce, energie, či materiálov, neustále rastú. Dodávatelia firiem boli nútení pristúpiť k rôznym nepopulárnym riešeniam. My sa však snažíme na trh reagovať flexibilne. Na prvom mieste sú u nás zamestnanci a dobré pracovné prostredie, čo sa nakoniec odzrkadľuje na úspechu firmy.

Akým spôsobom môžu firmy pomôcť svojim zamestnancom cítiť sa lepšie v pracovnom prostredí?

V našej firme sa sústredíme na to, aby veci mali svoj poriadok. Tým uľahčujeme a zrýchľujeme výrobné procesy. Zamestnancom sme nápomocní vo všetkom, v čom je to možné. Tak eliminujeme ich stres a nátlak z práce. Ľudia by mali mať pocit, že sa majú na koho obrátiť. Ak je to nutné a okolnosti to vyžadujú, striedame aj pracoviská, t.j. napríklad manažment pomáha zamestnancom vo výrobe, čo sa nevidí v každej firme. Snažíme sa týmto ťahať za jeden povraz. No a v neposlednej rade chceme, aby boli zamestnanci spravodlivo ohodnotení a nikto sa tak necítil ukrátene. Aj preto u nás budujeme systémy, vďaka ktorým sú zamestnanci nadštandardne ohodnotení, opierajúc sa o ich dosiahnuté pracovné výsledky.

Ako funguje takýto systém?

Vo výrobách sa stáva bežným, že práca šikovných zamestnancov zostane nepovšimnutá a navyše ľudia prichádzajú o svoje odmeny. Náš systém dokáže merať výkonnosť zamestnancov, vďaka čomu vieme ich šikovnosť odmeniť, aby tak nikto nezostal v úzadí. Odmeňuje všetkých, ktorí majú záujem a ochotu na sebe pracovať. Podobný štandard fungoval vo firme Baťa, ktorý nám je v mnohých oblastiach vzorom. Čiastočne tento systém funguje vo väčšine veľkých výrobných firmách, čo z nás, ako z malej firmy, robí tak trochu unikát. Spojením digitalizácie, systematizácie a priamej komunikácie s kolegami, sme schopní veľmi pružne reagovať na aktuálne pochybenia vo výrobnom procese. Rýchla reakcia má za následok dosiahnutie požadovaného, ba dokonca lepšieho výsledku, a to priamo súvisí s lepším osobným ohodnotením jednotlivých pracovníkov.

Je pravidlom, že firmy počas krízy prepúšťajú?

V mnohých spoločnostiach museli pre krízu pristúpiť k znižovaniu počtu zamestnancov alebo ku kráteniu úväzkov. Vďaka zdokonaleniam našich procesov v Bridge Precision však môžeme rásť, a tak máme aktuálne otvorené pracovné pozície na pracovisku vo výrobe. Uvedomujeme si, že v tejto oblasti je vo všeobecnosti nedostatok pracovnej sily na celom Slovensku. Aj preto sme pristúpili k rozhodnutiu, že do nášho tímu radi prijmeme aj ľudí, ktorí nemusia mať nutne skúsenosti ani prax v strojárenskom odvetví. Dôležitá je dôslednosť, šikovnosť, zodpovednosť a chuť naučiť sa niečo nové. To sú presne tie vlastnosti, ktoré u nás oceňujeme.

Životopis do Bridge Precision na pozíciu CNC nastavovač môžete poslať aj vy, na email klisanikova@bridge-precision.com. Alebo zavolať na číslo 0902 396 796.