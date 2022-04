Ako bude vyzerať zdieľanie bicyklov v Považskej Bystrici

Ešte pred novým projektom cyklistickej infraštruktúry prichádzajú zdieľané bicykle.

Šéfredaktor - MY Považská

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Systém zdieľaných bicyklov alebo elektrických kolobežiek už funguje vo viacerých, prevažne veľkých mestách na Slovensku. V najbližších mesiacoch sa do tohto zoznamu zapíše aj Považská Bystrica.

Službu na požičiavanie bicyklov pripravujú v rámci novej cyklostratégie. Aby bola služba nastavená čo najlepšie pre samotných užívateľov, aj k tejto téme sa môžu Považskobystričania vyjadriť v dotazníku na internete do 9. mája.

Pre Bike Sharing nastavili základné parametre, potrebujú však určiť množstvo detailov, aby služba bola efektívna. Tak ako v mnohých iných mestách, aj v Považskej Bystrici bude mať systém na starosti dopravný podnik, ktorý prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu.

V článku sa dočítate Čo je to Bike Sharing?

Ako bude systém v Považskej Bystrici fungovať?

Koľko bude zdieľaných bicyklov?

+ ZAPOJTE SA DO ANKETY

Je potrebné zbúrať predsudky

Zdieľané bicykle už pozná široká verejnosť. No nie všade má táto služba dobrú povesť. „Tak to teda bude zasa neporiadok. Ako v Žiline, kde sa všade povaľujú tie hrozné zelené kolobežky. Nestačí, že vás na tom pubertiaci zrážajú na chodníku, ešte sa to na tých chodníkoch aj povaľuje a prekáža,“ povedal Ján z Považskej Bystrice.

Mladšia generácia, ktorá podobný systém využíva napríklad v mestách, kde študujú, však tento krok berie s nadšením. „Skvelé, že sa posunieme do 21. storočia. Je to dobré, ak môžete napríklad ísť zo sídliska k vlaku, tam nechať bicykel bez strachu, že po návrate už nebude mať kolesá. A domov sa zasa odveziete na bicykli a keď bude pršať, tak autobusom,“ povedal Mário z Rozkvetu.