Náročnú opravu mostov zrealizovali s pomocou eurofondov

Orlovský most na ceste II/517 už slúži motoristom niekoľko mesiacov v kompletnom profile. Rekonštrukcia trvala 15 mesiacov.

Pre nečakané vážne poškodenia nastal odklad, nakoniec však obe časti mosta úplne opravili aj vďaka eurofondom.

Most má viac ako 70 rokov

Most ponad Váh a železničnú trať spájajúci mesto Považská Bystrica s mestskou časťou Orlové je tiež aj hlavnou spojnicou s obcami v Papradnianskej a Marikovskej doline.

Orlovský most má viac ako 70 rokov, je to súmostie dvoch súbežných cestných mostov na vstupe do Považskej Bystrice od Púchova a od Bytče. Prvý most bol postavený v rokoch 1933 – 1935 s pôvodným názvom Most M. R. Štefánika.

Po zničení počas 2. svetovej vojny bol znovu vybudovaný už ako Most slobody a neskôr zmenil názov na Orlovský most. V 90. rokoch minulého storočia bol ako dvojička postavený paralelný most a odvtedy má Orlovský most štyri pruhy.

Nikdy rekonštrukciu nepodstúpil ani starší z dvojice mostov, práce tak boli nevyhnutné.

„Jeden z pilierov bol postavený dokonca ešte pred druhou svetovou vojnou. Museli sa preto robiť niektoré veci, ktoré neboli ani súčasťou projektovej dokumentácie, čo predĺžilo samotnú rekonštrukciu. Chcem sa preto ospravedlniť motoristom, ktorých obmedzenia počas rekonštrukcie traumatizovali,“ povedal pri otváraní predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Rekonštrukcia cesty pokračuje

Rekonštrukcia Orlovského mosta bola len jednou súčasťou celkovej rekonštrukcie cesty II/517 až do Domaniže. Celkové náklady na rekonštrukciu 3,6-kilometrového úseku podľa neho presiahli 4,4 milióna eur, projekt bol financovaný z eurofondov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Pôvodný termín dokončenia bol máj 2020. Po odhalení masívnych poškodení konštrukcie bola zmluva predĺžená o štyri mesiace. Ani tento termín však nebol reálny a stavbu dokončili až v decembri. „Ak sa nám bude dariť a riadiaci orgán nám všetko schváli, v roku 2022 by sme chceli začať s rekonštrukciou úseku od konca obce Prečín po Domanižu a v celom intraviláne obce Domaniža,“ doplnil Jaroslav Baška.