Mogilnij ho prehováral, aby zostal. Urobil som chybu, banuje Gregor za šancou z Ruska

Na lavičku hokejovej Dubnice zasadol Dušan Gregor. Rodený Trenčan má skúseností na rozdávanie, vyskúšal si to aj v ruskej KHL.

V uplynulej sezóne viedol hokejistov Levíc, s ktorými sa mu podarilo vyhnúť baráži o zotrvanie v slovenskej druhej najvyššej súťaži.

Ako budete spolupracovať s doterajším trénerom Chatrnúchom?

Minulú sezónu plnil funkciu športového riaditeľa a trénera. Sú to aj jeho slová, že toho bolo naňho veľa. V prvom rade je športový riaditeľ a na ostatných veciach sa dohodneme.

Takže do kapusty mu liezť nebudete?

Určite nemienim robiť športového riaditeľa, som angažovaný ako tréner dubnického A-mužstva.

V uplynulej sezóne ste prispeli k záchrane Levíc v prvej lige. Aká bola?

Poviem to stručne. Športový riaditeľ Marcel Ozimák ma požiadal, aby som pomohol zachrániť Levice v prvej lige. To sa podarilo a to je všetko, čo mám k tomu povedať.

So Žilinou sa vám rok dozadu v baráži nepodarilo postúpiť do extraligy. To isté sa vlkom prihodilo aj v tomto ročníku. Kde je problém?

K Žiline sa nemienim vyjadrovať, to je už pre mňa uzavretá záležitosť.