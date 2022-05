Partia mladých mužov túži preraziť na internete, chcú video s medveďom

Partia mladých mužov z Považia vyhľadáva medvede, aby sa s nimi natočili.

POVAŽIE. Partia mladých mužov z Považia má netradičnú záľubu. Vyhľadávajú miesta, kde sa vyskytuje medveď a snažia sa natočiť adrenalínové video po tom, čo medveďa vyduria.

Prečo to robia? Chcú sa presadiť ako YouTuberi a práve takýto extrémny spôsob im príde ako ten pravý štart vo svete virálnych videí. Riziko si vraj uvedomujú. To, že tým ubližujú zvieratám alebo ohrozujú aj iných návštevníkov lesa však do úvahy neberú, lebo to vraj tak nie je.

Poľovník hovorí o nezodpovednom správaní a narušovaní prirodzeného chodu lesa a jeho obyvateľov. Upozorňuje, že na takúto zábavku môžu doplatiť nielen samotní aktéri, ale aj medveď, iná divá zver a tiež návštevníci lesa, ktorí sa nič netušiaci vyskytujú v ich okolí.

Na prácu moc nie sú

Štvorica mladíkov spolu chodila na strednú školu, teraz majú po tridsiatke.

„Študovali sme strojárske odbory. No nikdy nás to veľmi nebavilo. Ale niekam do školy chodiť treba. Pracovať sme v tom však ani jeden nechceli,“ povedal Ondrej z Považskej Bystrice.

Po škole sa spolu s kamarátmi pretĺkal v rôznych zamestnaniach. Nevynechali ani prácu v zahraničí. „Išli sme do Anglicka do fabriky na chladené potraviny. Vydržali sme tam asi dva týždne a potom sme radšej precestovali ostrovy stopom. Vrátili sme sa po dvoch mesiacoch bez peňazí, ale so zážitkami.“

Ani na Slovensku Ondrej nevydržal v zamestnaní dlhšie ako mesiac. „Na prácu proste moc nie som. Preto som sa rozhodol, že budem YouTuber. Ešte som si tým síce nič nezarobil, ale to príde.“

Na internete skúša rôzne formy videí, vyskúšal to aj vo vodách influencerov na sociálnych sieťach. „Konkurencia je veľká, takže to nie je také jednoduché. Nemyslite si, je to drina,“ povedal Ondrej.

S partiou kamarátov si povedali že to chce niečo iné, až extrémne, aby sa odlíšili a prerazili. Keďže v poslednom čase je podľa nich v kurze téma medveďov, rozhodli sa zamerať týmto smerom.