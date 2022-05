Ceny energií stále rastú. Ľudia sa snažia ušetriť aj krádežami dreva z lesov

Niektorí, najmä starší obyvatelia, to za krádež nepovažujú.

POVAŽIE. Vykurovanie na tuhé palivo je v regióne stredného Považia vo vidieckych obciach rozšírené. Aj keď stúpla cena dreva, stúpli aj ceny ostatných energetických zdrojov. Aktuálne pre obavy z nedostatku plynu sa ľudia drevom na vykurovanie zásobujú ešte omnoho viac.

Podľa dodávateľov dreva dokonca zažívajú fenomén, kedy domácnosti bez kotla alebo kachlí alebo krbu kupujú palivové drevo s tým, že keď príde plynová kríza, kúpia kachle.

Zaujalo nás

Zaujalo nás V Domaniži vyvážajú odpad ako v sci-fi filme Čítajte

No stúpajúca cena energií a aj dreva spustila ešte ďalší, neželaný efekt. Ľudia v obciach chodia do lesa na drevo na vlastnú päsť. Podľa celoživotných obyvateľov niektorých obcí sa to dialo vždy, aj keď v poslednom roku je tejto aktivity o niečo viac. Starousadlíci to berú ako normálne. Mladé rodiny, ktoré sa do obcí presťahovali z miest to však vidia inak.

Aká ochrana prírody, pýta sa miestny

Ako hovoria ľudia, lesy sú majetkom všetkých. No len do chvíle, kým sa nejedná o ich les a drevo v ňom. „Áno máme v rodine lesné pozemky. Je to môj súkromný majetok. Ale toto tu proste leží už dlho na zemi, tak než by malo drevo úplne zhniť, radšej ho použijeme do kotla. Veď keby ho chceli alebo potrebovali, tak by si ho odviezli ihneď,“ povedal pán v lese nad Lieskovom v Považskobystrickom okrese. Rýchlo nastúpil do terénneho vozidla bez evidenčných čísiel a už ho nebolo.

Neprehliadnite

Neprehliadnite Pod Domom kultúry sú zákutia, boli sme sa tam pozrieť Čítajte

Ešte horší prípad však je, keď sa s podobným zámerom vyberú ľudia do lesa aj motorovou pílou. „Tuto sused vezme vlečku za staré terénne vozidlo, motorovú pílu a ide do lesa na drevo. Nie do svojho, ani s povolením. Len tak si utne a tvári sa, že nič. Keď sme ho na to upozornili, začalo napätie a teraz aj máme obavu, aby nám nezačal robiť zle,“ povedala mladá matka z obce v Považskobystrickom okrese.

V článku sa dočítate Prečo začali v niektorých obciach poukazovať na nelegálny odber dreva?

Ako k tomuto problému pristupujú samotní obyvatelia?

Čo na to dobrovoľníci v oblasti ochrany prírody?

Ako sa zachovať, keď máte podozrenie na krádež dreva?

Nie je si úplne istá, ako v takomto prípade postupovať. „Neviem, či zavolať políciu a či sa vôbec stihnú dostať k nemu včas. Na druhú stranu, ani nechcem byť udavač, no hnevá ma to. Hnevá ma to, lebo keby takto robil každý, tak tu nezostane ani strom a hnevá ma to aj preto, lebo my si poctivo kupujeme drevo a platíme energie a niekto si len tak príde a vezme. S argumentom, že tu žije celý život.“