Unikátny výrobný program v Spanner SK vytvára pracovné príležitosti

Kogeneračné jednotky z ich produkcie sú vo svete TOP

Strojárska spoločnosť Spanner SK, k. s., v uplynulom roku 2021 zvýšila svoje tržby o 19 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom a tento rok opäť plánuje rásť. Vďačí za to dlhodobému budovaniu vzťahov so zákazníkmi a zamestnancami, zavádzaniu nových moderných technológií do výroby a rozširovaniu firemných priestorov. V rozhovore s Patrikom Lišaníkom, CEO firmy, sa dozviete viac o tom, ako aktuálna situácia na trhu ovplyvňuje ich podnikanie a čo v budúcnosti môže pomôcť v náraste využívania obnoviteľných zdrojov energií na Slovensku.

Aktuálna situácia na trhu ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Ako zasahuje do vášho podnikania a celkovo do chodu firmy?

Tým, že sme strojárska firma, ktorá pre svoje fungovanie potrebuje nakupovať materiál a vstupy do výroby a energie na prevádzku, môžem povedať, že výrazne. Celkové zvyšovanie cien nám zdvihlo náklady na výrobu v niektorých prípadoch aj o 30 – 40 percent. Do cien zákazníkom dokážeme premietnuť len časť týchto nákladov. Preto sa snažíme hľadať úspory „vnútri“ firmy.

Kde sa vám ich darí nájsť?

V prvom rade v zvyšovaní efektivity výroby, procesov a znižovaní počtu reklamácií. Je to dlhodobá cesta, pri ktorej je potrebné hľadať slabé miesta a následne nastaviť procesy, dodržiavať ich v praxi, pravidelne kontrolovať, prehodnocovať a opätovne vylaďovať. Máme šikovných zamestnancov, technologicky veľmi dobre vybavenú prevádzku, využívame robotizáciu a automatizáciu a to nám do veľkej miery pomáha situáciu zvládnuť. Zároveň sme sa zamerali na zlepšovanie komunikácie a osobný rozvoj našich zamestnancov. Veríme, že sa nám spoločne podarí napĺňať stanovené ciele a budovať stabilnú firmu, do ktorej prilákame ďalších zanietených strojárov.

Ste teda otvorení novým pracovným príležitostiam. Kde plánujete rozšíriť počet pracovných miest?

Plánujeme organicky rásť a aj aktuálne obsadzujeme viacero pracovných pozícií. Vybudovali sme novú montážnu halu a máme kapacity na zvyšovanie produkcie. Do nášho tímu hľadáme zručných montážnych zámočníkov, brúsičov/finišérov pre zákazkovú výrobu, operátora CNC Laserového centra. Posily hľadáme taktiež na oddelenie technickej prípravy výroby, kde ide o pracovnú pozíciu konštruktéra CAD. Voľné pracovné pozície pravidelne zverejňujeme na našej stránke www.spanner.sk/kariera, takže kto by mal záujem pridať sa do nášho tímu, nájde tu všetky informácie.

Počas koronakrízy ste priniesli na trh dezinfekčné brány. Bolo vidieť vaše odhodlanie bojovať. Ako je to teraz? Máte produkt alebo službu, ktorá má perspektívu v aktuálnej dobe?

Vo firme sa riadime heslom, že problémy neexistujú a máme len výzvy. Výrobu sa snažíme dlhodobo smerovať do oblastí obnoviteľných zdrojov, recyklácie či čistenia vzduchu. A práve tieto oblasti majú veľkú perspektívu do budúcna. Dopyt po našich výrobkoch aktuálne narastá. Pojem obnoviteľné zdroje energie sa tu už skloňuje veľa rokov. Situácia v zahraničí nám ukazuje, že sa nemôžeme spoliehať na ropu a zemný plyn z iných krajín a musíme hľadať dostupné zdroje a možnosti ich využitia lokálne. Na Slovensku máme veľký potenciál vo využití rôznych zdrojov energií, od geotermálnej cez slnečnú energiu až po biomasu.

Prečo tieto zdroje využívame tak málo, resp. čo nám môže pomôcť v ich väčšom využívaní?

Z môjho uhla pohľadu vidím potrebu pružnejších reakcií zo strany štátu, čo sa v dôsledku aktuálnej situácie začína diať. V marci tohto roku bola schválená novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, ktorá priniesla dlho očakávané uvoľnenie podmienok pre tzv. lokálne zdroje. To vnímam veľmi pozitívne.

V rámci skupiny Spanner Group, do ktorej patrí naša firma, sa zameriavame na výrobu kogeneračných jednotiek Re2. Všetky nami vyrobené zariadenia sú však exportované do zahraničia, kde je po nich veľký dopyt. Dúfame, že vďaka zmene v zákone sa nám v blízkej dobe podarí umiestniť takéto zariadenia aj do prevádzok a firiem na Slovensku, čím by sme im pomohli ušetriť nemalé prostriedky za energie.

Vedeli by ste nám, prosím, bližšie opísať, čo je kogeneračná jednotka?

Technológia kogenerácie, teda kombinovaná výroba elektriny a tepla, vznikla už pomerne dávno. Patentovaná kogeneračná jednotka Re2 na biomasu pozostáva zo splyňovača drevnej štiepky a jednotky na výrobu elektriny a tepla. Vytvorený plyn je palivom pre pohon motora poháňajúci generátor, ktorý vyrába elektrický prúd, a spaľovanie paliva je sprevádzané výrobou tepla. Vyrobená elektrická energia a teplo môžu byť spotrebované pre vlastnú potrebu alebo dodávané do siete.

Kogeneračné jednotky Re2 sa vyznačujú vysokou účinnosťou a sú uhlíkovo neutrálne, čo prispieva k ochrane životného prostredia a trvalej udržateľnosti.

Pre koho je takýto zdroj energií vhodný?

Zmysel dáva všade tam, kde viete zužitkovať vyrobenú elektrinu a teplo. V rámci celého sveta sú kogeneračné jednotky Re2 inštalované v stredných a väčších priemyselných spoločnostiach, hoteloch a wellness či v poľnohospodárskych a drevospracujúcich podnikoch. Rovnako sú zákazníkmi aj verejné inštitúcie, obce a mestá. Zaujímavé sú tiež pre tých, ktorí by chceli vymeniť už existujúce drahé dieselové generátory alebo staré generátory elektrickej energie.

Našou snahou je ukázať, že udržateľnosť a hospodárnosť je možné dosiahnuť súčasne. Ponúkame kompletné riešenia na mieru, nemeckú patentovanú technológiu vyrábanú na Slovensku, know-how a skúsenosti z viac ako 20 000 000 hodín prevádzky.

Každé podnikanie môže mať udržateľnú energetickú budúcnosť, je preto na nás zvážiť dostupné možnosti a hľadať cestu na využívanie obnoviteľných zdrojov. Či už pôjde o fotovoltiku, solárne panely, kogeneračné jednotky, alebo iné zariadenia, akýkoľvek posun smerom k prírodným a udržateľným zdrojom bude krokom vpred pre celé Slovensko.

Spanner SK, k. s.

Robotnícka 4352, 017 01 Považská Bystrica

www.spanner.sk