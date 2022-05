Skladových vozidiel takmer niet, ľudia predávajú termíny

Čakacie doby na nové vozidlá sú dlhé. Zdraželi aj jazdené, rozbehol sa nový biznis.

POVAŽIE. Ak uvažujete nad kúpou nového vozidla, pripravte sa na nové pravidlá. Čaká vás poradovník s termínmi, kde svieti predvianočný čas, ale až v roku 2023. Ak sa rozhodnete ísť do kúpi jazdeného vozidla, priplatíte si. Je tu aj tretia možnosť. Na bazárových portáloch sa začali objavovať inzeráty na odpredaj termínu na nové vozidlo.

Za „mierny poplatok“ niektorí zákazníci pustia svoj termín na dodanie nového vozidla, ktorý je o niekoľko týždňov. Pod miernym poplatok si však treba predstaviť aj niekoľko tisíc eur.

Stav na trhu vozidiel, kedy výroba nestíha vplyvom nedávneho nedostatku čipov, aktuálne aj káblových zväzkov a ďalších komponentov kvôli vojne na Ukrajine, tlačí ceny ojazdených vozidiel nahor a otvára dvere novému biznisu s termínmi.

Predám draho, kúpim ešte drahšie

Pri pohľade na ceny jazdených vozidiel viacerým skrsla v hlave myšlienka na dobrý zárobok. „Povedal som si, že keď moje desaťročné vozidlo sa teraz predáva za takú istú cenu, ako keď som ho kupoval ako päťročné, mohol by to byť dobrý ťah Predám ho a kúpim si niečo novšie. No rýchlo som sa prebral z tohto oparu,“ povedal Michal Ballo.

Svoje staré vozidlo by síce predal za výhodnú cenu, ale aj nákup nového by Michala vyšiel podstatne viac. „Kalkuloval som s rôznymi možnosťami. Uvažoval som aj o novom vozidle na leasing. Keď som prišiel do predajne značky, ktorú som si vybral a tam mi oznámili, že na vozidlo budem čakať 12 až 18 mesiacov, neveril som vlastným ušiam.“