Vytúžený cieľ je na dosah. Považská Bystrica je pred bránami druhej ligy + fotogaléria

V jarnom upršanom šlágri si futbalisti Považskej Bystrice doma poradili s prenasledovateľom z Myjavy a už cez víkend môžu oslavovať treťoligový titul.

Do „šesťbodového“ zápasu lepšie vstúpili domáci, keď v 13. min. presne pod brvno zakončoval Lukáš Slávik. „Na polovici sa lopta nakopávala do šestnástky,“ opisoval šťastný strelec svoj gól. „Veril som Robovi Demjanovi, že ju uhrá, tak som sa snažil dostať pod neho. Dostal som ju na prsia, už som nemal veľa času, tak som sa to snažil napáliť na bránu.“

Domáci pokračovali v nátlakovej hre, jedenástkou zaváňal zákrok na Demjana, z následného rohu prišla prudká strela Kucharčíka, ktorú brankár Myjavy Koníček reflexívne vyrazil.

V druhom polčase ustal dážď a pokračovala mierna prevaha domácich. Po ďalšom rohu mal gól na kopačke znova Kucharčík, keď mu center hlavou predĺžil Slávik, ale stopérovi MŠK chýbali centimetre k ideálnej dorážke.

Druhý gól Považskobystričanov prišiel desať minút pred koncom, keď Zuziak vrátil loptu do siete po tom, ako gólman hostí najprv dobre zakončil pri šanci Slávika.

Tretiu poistku mohol pridať Slávik, ale z ideálnej pozície zvnútra šestnástky pálil tesne vedľa a nepochodil ani Zuziak, ktorého po rýchlej kontre vychytal Koníček. Ten nedovolil skórovať ani Slávikovi, ktorého bombu vyškriabal končekmi prstov, lopta lízala brvno.

Považania vyhrali 2:0 a už v sobotu v domácom zápase s Marcelovou môžu dať treťoligovému titulu definitívnu pečiatku.

Domácim sa po zápase hodnotil zápas ľahko. „Stretli sa dve najlepšie mužstvá III. ligy Západ, čo bolo dnes vidno,“ povedal brankár MŠK Martin Kuciak a pokračoval, „dnes sa, myslím, rozhodlo o postupujúcom. Nebudeme predbiehať, matematika je jasná, ale toto víťazstvo nás k vytúženému cieľu posúva.