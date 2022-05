Ikonickú budovu v Považskej Bystrici chcú zrekonštruovať z Plánu obnovy

Pre obyvateľov bude rekonštrukcia znamenať centralizáciu úradov na jednom mieste.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Rekonštrukcia ikonickej administratívnej budovy v centre Považskej Bystrici je o krok bližšie k úspešnému koncu. Štúdiu uskutočniteľnosti dokončili a nasledovať bude obhajoba dôležitosti tohto projektu.

Pre Považskobystričanov bude rekonštrukcia budovy ABŠO znamenať centralizáciu úradov a teda množstvo ušetreného času a presúvania sa po meste. Taktiež však aj šetrenie nákladov, keďže úspora energií po rekonštrukcií bude na úrovni až 80 percent.

Prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda už rokoval s viacerými vedúcimi inštitúcií, ktoré by sa mohli presunúť do výškovej budovy. Bol by rád, ak by sa do centra presťahovali aj zamestnanci Sociálnej poisťovne, ktorá je podľa obyvateľov mesta na nevhodnom mieste.

Pripravuje obhajobu projektu

Náklady na rekonštrukciu ikonickej budovy ABŠO budú nemalé. No keďže tento projekt spadá pod schému Plánu obnovy, využili túto možnosť a do žiadosti o dotáciu sa pustili s plným nasadením.

„Štúdia uskutočniteľnosti je hotová, je potrebné spraviť len niekoľko doplnení. Po tom bude nasledovať obhajoba tohto projektu. Zámer budem obhajovať pred zástupcami z viacerých ministerstiev,“ povedal prednosta Andrej Torda.

V letných mesiacoch sa tak projekt rekonštrukcie významného objektu posunie do ďalšej etapy. „Obhajoba je príležitosť, aby som kompetentným vysvetlil dôležitosť tohto kroku. My dôvody poznáme, no potrebujem ich predniesť aj kompetentným,“ povedal prednosta.

Aktuálny vzhľad budovy ABŠO v centre Považskej Bystrice. (zdroj: DM)

Technický stav budovy je v týchto chvíľach nevyhovujúci a väčšina zamestnancov odborov a inštitúcií už teraz pracuje v iných priestoroch.