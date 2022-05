V Dubnici nad Váhom monitorujú statickú dopravu

Vytvorenie čo najlepších podmienok pre parkovanie obyvateľov je cieľom aktuálneho monitoringu statickej dopravy v Dubnici nad Váhom.

DUBNICA NAD VÁHOM. Vytvorenie čo najlepších podmienok pre parkovanie obyvateľov je cieľom aktuálneho monitoringu statickej dopravy v Dubnici nad Váhom. Ako informoval Adam Minárech z dubnického mestského úradu, monitoring sa bude vykonávať mesiac vždy tri dni v týždni.

„Poverení pracovníci merajú statickú dopravu v meste na účel zistenia miery zaťaženia parkovania, ako aj parkovania vozidiel na komunikáciách, a tým vznikajúce prípadné dopravné obmedzenia. Vodičov prosíme o zhovievavosť a rešpektovanie monitorovania, ktoré slúži na účely mesta a mapovanie parkovacej situácie na jeho území," skonštatoval Minárech.

Doplnil, že statickú dopravu v meste budú merať vždy v pondelok, v stredu a v sobotu v dvojhodinových intervaloch v čase od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00 a od 20:00 do 22:00.