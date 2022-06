TOP LOKALITY: Kde sa okúpať na strednom Považí?

Krásne prostredie aj blízkosť centra. Možností na kúpanie je na strednom Považí dostatok.

POVAŽIE. Na strednom Považí máte veľa možností na osvieženie. Ľudia s obľubou využívajú miestne potoky a prírodné jazerá, kde nie je žiadne vstupné a ani regulácia. Hrozí však riziko úrazu alebo dokonca tragédie, kedy nie je žiadny záchranár v blízkosti.

Ak dávate prednosť organizovanému areálu na letné radovánky pri vode, v okolí Považskej Bystrice si môžete vybrať z dvoch možností. Letné kúpalisko priamo v širšom centre mesta ponúka klasické bazény s chemicky ošetrenou vodou a služby na úrovni stravovania a iných športových aktivít.

Ďalšia možnosť je športový areál v prostredí pod Hradom Bystrica, ktoré je stále viac obľúbené aj pre svoj charakter. Kúpanie v jazere je však len na vlastné riziko.

Zistili sme za vás, aké platia tento rok pravidlá a tiež cenu a možnosti služieb v týchto areáloch.

V centre Považskej sa okúpete denne

Priamo v Považskej Bystrici je letné kúpalisko v širšom centre mesta. Nedávno prešlo kompletnou rekonštrukciou. Svoje brány pre rekreantov otvorilo ako prvé, už v piatok 3. júna.

„Letné kúpalisko v Považskej Bystrici je pripravené po technickej aj personálnej stránke,“ informovala Soňa Bryndziarová z kancelárie primátora Považskej Bystrice.

Keďže všetky služby aj ceny tovarov neustále stúpajú, obyvatelia mesta čakali, ako dopadne cenník vstupov na považskobystrické letné kúpalisko. „V Púchove to je celkom drahé, aj v Žiline. Som zvedavá, aká bude cena tu v meste. Zvyknem po práci zbehnúť na kúpalisko trochu si zaplávať, porelaxovať. Niekedy aj každý deň, takže by ma nepotešilo, ak by cena stúpla,“ povedala Marianna z Považskej Bystrice.

Skladba cenníka zostala nezmenená, je rozdelený na plné vstupné, deti od päť do 15 rokov, senior a ZŤP vstupné. Pre všetky tieto skupiny aj naďalej platí zľavnené vstupné po 16.30 hodine. Počas školy je kúpalisko otvorené od 10.00 do 19.00 hodiny, počas letných prázdnin bude otvorené o hodinu dlhšie.