Sviatočný strelec vsietil exportný gól. Neviem hrať futbal, hovorí sebakriticky

Za svoju kariéru strelil len niekoľko gólov, ale jeho posledný presný zásah stál zato.

Dulovčanovi Michalovi Greguškovi (26) sa v zápase VII. ligy proti ŠK fan-club Púchov podarilo streliť exportný gól.

„Som brankár, v poli mi to nejde, som „moták“, hovoril sebakriticky Michal. „Tým, že neviem hrať futbal a som brankár, tak som ideálny na stopérovi. Viem prerušiť hru vkĺzačkou, odkopnúť loptu, nebojím sa ísť do súbojov. Ale akonáhe som pod tlakom alebo mám urobiť konštruktívnu rozohrávku, tak tam to končí.“

V Dulove majú štyroch brankárov. „Na zápas sme prišli dvaja a tréner zistil, že do poľa je málo hráčov. Tak dal do brány kolegu a ja som hral stopéra.“