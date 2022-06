Mladý považskobystrický lekár potrebuje k životu prírodu a hudbu

Lekár Róbert Fapšo nechce žiť v zlatej skrinke lekára, v hlave mu víri kopec budúcich plánov.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. 18.6. o 20:00 v Cooltajneri v Považskej Bystrici pokrstí svoj debutový album Pod Inou Hviezdou kapela Róbert Fapšo Quartet. Pesničkár, cestovateľ a doktor Róbert Fapšo z Považskej Bystrice sa začal hudbe venovať až v osemnástich rokoch. V prvom hudobnom projekte Komassage pôsobil tri roky. Neskôr sa Róbert naučil sám hrať na klavíri a koncertoval po baroch a menších kluboch. K skladbám postupne začal točiť aj videoklipy. Nakoniec sa vydal cestou autorskej tvorby.

V roku 2019 založil spevák spolu s Lukášom Kvaššayom nový projekt, ku ktorému sa pridali Roman Depko a Martin Svitana. V apríli tohto roku Róbert Fapšo Quartet vydali debutový album Pod inou hviezdou. Deväť slovenských piesní neohraničuje žiaden štýl. Pohybujú sa na hranici popu, jazzu, funky aj folklóru.

Každý člen skupiny prináša do finálneho zvuku vlastné nápady a vplyvy. Témami piesní sú láska, príroda, folklór a ekológia. Skupina už zhromažďuje materiál k ďalšiemu albumu a odštartovala vlastné turné Pod Inou Hviezdou Tour. K piesňam Pod inou hviezdou, Jedným a Jar vznikli aj videoklipy.

V živote preferuje minimalizmus v obliekaní, bývaní aj stravovaní. (zdroj: Miroslav Fapšo)

Mladý lekár začal pracovať v Považskej Bystrici na rádiologickom oddelení. Po čase sa z osobných dôvodov presunul do Banskej Bystrice. Aktuálne sa pripravuje na atestáciu. „Pol roka som nepracoval, aby som si oddýchol a načerpal nové sily. Potreboval som si rozmyslieť, či to čo robím chcem robiť a ako to chcem robiť. A tiež som potreboval nájsť odstup.“