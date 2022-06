Regionálny futbal: Derby v Domaniži rozhodla "zatiahnutá brzda", Brvnište nešetrilo suseda + hráči zápasu

Súhrn futbalových líg ZsFZ s mužstvami z považskobystického regiónu, doplnený hráčmi zápasu v Košeci, Hornej Porube a Brvništi.

III. LIGA

Partizánske – Pov. Bystrica 3:7 (2:3)

Už istý treťoligový majster po rýchlych akciách viedol v Partizánskom rýchlo 0:3. V nasledujúcich minútach sa domáci akoby zbavili ustráchanosti a začali byť nebezpečnejší. To vyústilo do dvoch gólov v závere polčasu. Po zmene strán boli hostia futbalovejší, a síce domáci ešte zápas zdramatizovali gólom na 3:4, záver opäť patril jednoznačne hosťom. Domáci gratulujú hosťom k postupu do II. ligy.

Góly: 35. Obert, 41. a 68. (11 m) Januška – 4. a 79. Kucharčík, 9. Fabuš, 16. a 89. (11 m) L. Slávik, 60. Boris, 81. Mitáš. R Nagy, 150

MŠK: Slávik – Gajdoš (46. Čiernik), Kucharčík, Mravec, J. Párkaň, Boris (85. R. Petruš), Častulín (46. Begáň), Zuziak (76. Mitáš), L. Slávik, T. Fabuš (70. Demjan), Gamboš.

Imeľ - Beluša 2:1 (0:0)