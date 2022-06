Žiacky futbalový sviatok na Lúkach. Na konci striekalo šampanské a tiekli slzy

V nedeľu 5. júna prepoludním bol na Lúkach pod Makytou futbalový sviatok. V 4. lige starších žiakov, skupina Juh si to v poslednom kole súťaže rozdali Šk fan-club Púchov/Lúky s FK Nová Dubnica v priamom súboji o víťaza súťaže.

O niečo lepšiu východiskovú pozíciu mali hostia z Novej Dubnice, ktorí boli prví s 34 bodmi s dvojbodovým náskokom práve pred domácim fan-clubom.

Obe mužstvá mali v posledných troch kolách skvelú formu a svojich súperov doslova rozdrvili: Nová Dubnica doma porazila v derby Dubnicu B 5:0 a Košecu 4:0 a v Ladcoch vyhrala 10:0! Fan-club na Lúkach rozdrvil Dubnicu 7:0, v Ladcoch zvíťazil 9:0 a v derby zápase na Lysej pod Makytou dokonca vyhral až 11:0! Preto sa dalo očakávať, že aj v tomto zápase padne veľa gólov a zápas nemal jasného favorita.

Zápas mal výkop o 10.30 h. 70 minút pred začiatkom zápasu sa v šatniach na Lúkach stretli domáci hráči s trénerom. Keďže vo fan-clube stojí takmer všetko na pleciach prezidenta klubu Branislava Bodoríka, tak chalani ešte pred rozcvičkou nachystali lopty, natiahli sitá na bránu, osadili rohové práporky, pripravili časomieru, zatiaľčo tréner nalajnoval čiary na ihrisku.

Medzitým počas príprav ihriska dorazili aj zverenci Ladislava Mišovca z Novej Dubnice. Spolu s nimi aj takmer 50 fanúšikov, rodičov v dresoch s bubnami, rapkáčmi a už od príchodu vytvárali futbalovú atmosféru.

Obe družstvá absolvovali 40-minútovú rozcvičku. Postupne sa zapĺňal aj domáci lúčanský sektor fanúšikmi, ktorý mali, rovnako ako hostia bubny, rapkáče, vlajky. A tak už pred úvodným hvizdom rozhodcu Petra Vojtíka panovala v hľadisku búrlivá atmosféra! Neuveriteľné, ale na oblastnom zápase žiakov bolo takmer 150 divákov a po celý zápas vynikajúca atmosféra!

S úderom pol jedenástej na miestnom krásnom kostolíku fúkol po prvýkrát do píšťalky rozhodca a stretnutia sa mohlo začať. Od úvodnej sekundy to bol boj o každý meter menšieho lúčanského ihriska. Už v tretej minúte sa po rýchlej akcii presadil strelou spoza šesnátky domáci Tomáš Húževka a vybuchol domáci gejzír radosti – 1:0.

V 15. minúte si nerozumel domáci stopér Pecko s brankárom Almanom a pred hosťujúcim Samulom zývala prázdna bránka, ale Pecko šmýkalkou svoje zaváhanie v poslednej chvíli zachránil.

V 24. minúte domáci hádzali aut pri vlastnej bránke priamo do nohy súperovi a hoci mali trikrát možnosť poslať loptu do bezpečia, neurobili to a Patrik Samul ich potrestal, keď parádnou strelou do šibenice vyrovnal na 1:1 a rozjasal tak fanúšikov hostí! Do prestávky už nepadol gól a polčasový výsledok držal na čele Novodubničanov.

Už v 7. minúte druhého polčasu po rýchlom aute hostí využili rozhodenie domácich hráčov, ktorí si mysleli, že vhadzovať budú oni, bleskovo zaútočili a Provazník prekonal Almana a hostia sa ujali vedenia 1:2! Explózia radosti fanúšikov hostí a oslavné chorály neutíchali.

Domáci fanúšikovia však tiež neustále povzbudzovali a aj ich zásluhou sa hráči fan-clubu zmobilizovali. V 43. minúte sa vrátil do zápasu fan-club, keď z 20 metrov z priameho kopu strelou do šibenice vyrovnal na 2:2 Michal Dovičin!

Atmosféra na oboch stranách bola elektrizujúca! Domáci potrebovali vsietiť na prvenstvo ešte gól. Pribúdalo súbojov na oboch stranách, nik neuhol, pribúdali aj fauly, ktoré však vyplývali z hry a neboli zákerné. Obe mužstvá mali veľa štandartiek, ktoré však nedokázali premeniť v gólovú radosť.

Na oboch lavičkách napätie i emócie rástli, ale neprekročili zdravú mieru. Osem minút pred koncom po rýchlom protiútoku domácich podbehol brankár hostí Ulman loptu a Peter Šafárik poslal loptu do siete a fan-club sa tak ujal vedenia 3:2! Ba vzápätí z priameho kopu Dovičin len tesne prestrelil hosťujúcu bránku.

V poslednej minúte zápasu z priameho kopu vyrovnal parádne ponad múr svojim druhým gólom Patrik Samúl a Nová Dubnica začala oslavovať!

Strhujúci záver ale mohol dopadnúť inak! Hneď po rozohrávke po nákope domáceho kapitána Rasťa Katreňáka sa dostal k zakončeniu Juraj Cabuk, ktorý preloboval brankára, ale jeho strela len lízla brvno a prešlo po sieti zvonku... Vzápätí fúkol posledný krát do píšťaľky Peťo Vojtík.

V tej chvíli vypukli obrovské oslavy v novodubnickom sektore fanúšikov a eufória v tíme hostí. Na jednej strane obrovská radosť hostí, na strane domácich vyhŕkli hráčom a trénerovi z očí slzy obrovského žiaľu. Mnohí si ľahli na zem a nedokázali sa pohnúť...

Hosťujúci diváci spustili dymovnice, strieľalo šampanské... Zo štadióna neodišli ani diváci a tak sme videli dojímavý záver. Tréner domácich s hráčmi športovo zagratulovali so slzami v očiach súperovi, presunuli sa k vlastným fanúšikom, ktorým poďakovali tlieskaním, tí im neostali nič dlžní a vzäpatí šli zatlieskať aj fanúšikom súpera. Tí boli najskôr v šoku, ale vzápätí aj oni aplaudovali chlapcom z tímu hrajúcemu na Lúkach.

Dramatický zápas s úžasnou atmosférou zakončili tímy spoločným fotením. Aj keď to bol „len“ zápas žiakov, bola to obrovská reklama na futbal. Neboli tam urážky, špinavá hra, ale len krásna hra aj s chybami, ale stále len hra s celozápasovou snahou dať gól.. V remízovom zápase boli víťazmi oba kluby.

ŠK fan-club Púchov/Lúky – FK Nová Dubnica 3:3 (1:1)

Góly: 3. T. Húževka, 43. Dovičin, 63. P.Šafárik – 24. a 70. P. Samul, 37. Provazník

Šk fan-club/Lúky: Alman - D. Šafárik, Pecko, Crkoň, Dovičin - Húževka, Katreňák, Klinovský, Bednár, Kuchárik, Mikuš, Cabuk, P. Šafárik, Fojtík, M. Okrajek

FK Nová Dubnica: Matúš Ulman, Michal Švančara (C), Michal Kubo, Michal Kuric, Martin Falath, Lukáš Boleček, Matúš Hupčík, Patrik Samul, Matej Robota, Jakub Mauer, Andrej Janík, Dominik Švec, Filip Vojtech, Iason Tawadrous, Marián Provazník, Tomáš Kurinec