Rok neriešiteľný problém vyriešili zo dňa na deň. Ľudia už nemusia čakať pred budovou od štvrtej ráno

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Pred klientskym centrom v Považskej Bystrici sa niekoľko mesiacov tvorili od skorých ranných hodín rady namosúrených klientov. Prihlásiť motorové vozidlo v Považskej Bystrici bol beh na dlhé trate. Situácia sa však zo dňa na deň zmenila a rady zmizli. Prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda hovorí, že k takémuto riešeniu malo dôjsť už dávno.

Dôvod dlhej čakacej doby a obsadeného rezervačného systému bol jednoznačný a to nedostatok personálu. Aj keď bola príčina známa, riešenie neprichádzalo viac ako rok. Až v uplynulých dňoch sa situácia zvrátila a z polície pristúpili k modelu zástupu z iných oddelení policajného zboru v kraji.

Zo dňa na deň teda klienti konečne mohli svoje vozidlo prihlásiť bez toho, aby skúšali šťastie niekoľko dní po sebe.

Chcete značky? Nespite

Tí, čo sa v uplynulých mesiacoch snažili prihlásiť motorové vozidlo v Považskej Bystrici, majú negatívne zážitky. Prvé prišli vo chvíli, keď sa snažili zaregistrovať v rezervačnom systéme.

„Rezervovať si termín na prihlásenie si môžete 30 dní dopredu. No keď som systém otvoril, všetko bolo obsadené. Tak som skúsil na druhý deň skoro ráno a už to bolo zasa obsadené. Povedal som si teda, že idem rovno do klientskeho centra. Rada dlhá desiatky metrov ma šokovala,“ povedal Radomír z Považskej Bystrice.

Stáť celý deň pred úradom a dúfať, že na neho zostane časenka však nemohol.

„Chodím do práce a brať si kvôli tomuto dovolenku mi prišlo divné. Pán z dlhočizného radu mi poradil, že mám prísť v noci.“ A tak si nastavil budík na nočnú hodinu a okolo štvrtej hodiny nadránom bol pred klientskym centrom.

„Neuveríte, ale bolo predo mnou už päť ľudí,“ dodal Rastislav. Nakoniec sa mu vozidlo prihlásiť podarilo, ale stálo ho to prebdenú noc.