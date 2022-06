Doviedol futbalistov Považskej k historickému postupu a zavesil rukavice na klinec

Brankár Martin Kuciak sa v záverečnom domácom zápase futbalistov Považskej Bystrice lúčil nielen s MŠK, ale aj s aktívnou kariérou.

Po záverečnom hvizde zápasu s Belušou, ktorý hostia vyhrali 1:2, sa mohli domáci futbalisti radovať zo zisku pohára určeného pre víťazov III. ligy Západ. Titul im zaručuje postup do II. najvyššej súťaže, v ktorej sa Považská Bystrica predstaví po dlhých troch desaťročiach.

Hovorili ste, že po postupe Považskej Bystrice skončíte. Skončili by ste, aj keby sa nepostúpilo?

To je čistá teória, vôbec som sa nad týmto nezamýšľal. Pred rokom to bolo jasné zadefinované, hráme o postup. Myslím, že súťaž sme vyhrali s prehľadom, systémom štart-cieľ.

Takúto myšlienku som ani nemal. Bol som nastavený tak, že Považskú Bystricu dovedieme k postupu a v tom prípade moja hráčska anabáza tu skončí.

