Regionálny futbal: Beluša zaskočila majstra, v Jasenici padli kuriózne "jasličky" + hráči zápasov

Súhrn futbalových líg ZsFZ s mužstvami z považskobystrického regiónu doplnený hráčmi zápasov v Ladcoch, Prečíne, Bolešove a Jasenici. Postupová tajnička zostala nerozlúštená v IV. a V. lige, šancu ma ešte stále Brvnište.

III. LIGA

Považská Bystrica - Beluša 1:2 (1:0)

Zápas bol od začiatku vyrovnaný, prvú prácu mal brankár hostí Vangel po tom, ako ho chcel prekvapiť L. Slávik priamo z rohu. Na opačnej strane musel zasahovať aj M. Slávik po nebezpečnej strele Beňa. Slávikov brejk po polhodine hry vyrazil gólman do bočnej siete. Onedlho sa už po rohu presadil hlavou Boris, keď lopta zapadla presne k žrdi. Po zmene strán boli aktívnejší hostia, ale ich štyri nebezpečné strely dokázal domáci gólman zneškodniť, zaskvel sa hlavne po Gáboríkovej krížnej strele v 65. min. Aktivita Beluše bola odmenená v 73. min., keď nariadenú penaltu po faule s prehľadom premenil Holíček. Druhý trest hostí prišiel v 89. min, po rohu hlavičkoval presne Gáborík. V samom závere sa nepresadil striedajúci Mitáš a tak sa na pôde majstra III. ligy Západ tešila Beluša.

Góly: 31. Boris - 72. a 88. Holíček (1 z 11m). R Bezák, 350 divákov

POV. BYSTRICA: M. Slávik - Mravec, Párkaň, Matejčík, Petruš, Boris, Častulín, Begáň (82. Demjan), L. Slávik, Fabuš (60. Mitáš), S. Čiernik

BELUŠA: Vangel - Jánošík, Schiszler, Beňo, Knižka, Holíček, Gajdošík (89. Ďuriš), Gáborík, Hrenák, Bryndziar (69. Gašpar), Bartoš

Nové Mesto - Led. Rovne 4:0 (2:0)

Prvú vážnejšiu príležitosť mal už v 6. minúte domáci Jambor, no mieril tesne nad bránu hostí. Veľkú príležitosť mali hostia v 17. min, keď Lipták ani na dvakrát neprekonal výborného Igaza. O štyri minúty kopal priamy kop Živčic a tvrdou strelou otvoril skóre stretnutia. V 33. minúte sa hráči AFC opäť radovali. Buček sa dobre oprel do strely a vymietol ľavý roh Cúcikovej brány. V záverečnej minúte prvého polčasu mal výbornú príležitosť na zvýšenie kapitán domácich Šupka, no jeho hlavička tesne minula pravú tyč. Začiatok druhého polčasu priniesol vyrovnanú hru. Hostia sa snažili skorigovať stav stretnutia, no strely ich hráčov zlikvidoval pozorný Igaz. V 76 minúte pretlačil loptu za Cúcikov chrbát Rapavý a bolo 3:0. Keď sa už zdalo, že sa skóre nebude meniť, striedajúci Valachovič využil zaváhanie obrany hostí a stanovil konečný výsledok stretnutia na 4:0.

Góly: 20. Živčic, 33. Buček, 75. Rapavý, 86. Valachovič. R Trnka, 100

LED. ROVNE: A. Cúcik - D. Kollár, Ľ. Chmelík, P. Lipták, D. Vavruš, M. Červený, P. Poláček, L. Jaroněk, M. Mušák (66. A. Kopilec), A. Ondrášek, R. Svorada (62. P. Strapko)