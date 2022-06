Futbalisti Považskej Bystrice pracujú na posilách už s novým trénerom

Gro mužstva Považskej Bystrice by malo zostať zachované, doplnené o kvalitných hráčov, hovorí manažér MŠK Marián Lovíšek. Na posilách do bojov v druhej lige už pracujú s novým trénerom.

Ako víťazi tretej ligy budete v budúcom ročníku pôsobiť v druhej najvyššej. Ale druholigové celky už začali prípravu na nový ročník. Takže príprava na nový ročník bude minimálna...

V sobotu hráme posledný zápas, potom bude nasledovať týždenná dovolenka, už 27. júna začneme letnú prípravu. V nej odohráme dva prípravné zápasy v Námestove a Beluši.

Manažér futbalistov MŠK Považská Bystrica Marián Lovíšek. (zdroj: autor)

Ale ešte by som sa vrátil k nášmu postupu. Chcel by som poďakovať chalanom v starej partii, Mirovi Zlatošovi a spol., ktorí to rozbehli. Zobrala sa tretia liga od Borčíc, čo bolo správne. Zostalo tu gro hráčov z Borčíc, žilinská partia, ktorá sa potom doplnila. To bol základ úspechu.

Na prípravu máme veľmi krátky čas, prvý zápas hráme doma s Košicami. Uvidíme, ako sa mužstvo doplní. Vieme, kde by sme potrebovali nejakú zmenu.

Akú zmenu?

Jedná sa o stopéra, krajného obrancu a hrotového útočníka. Tieto tri posty by sme mali doplniť hráčmi, ktorí by mohli hrávať v základe.

Keď sme boli v tretej lige, tak bolo veľmi ťažké zohnať hráča, ktorý by zapadol a pomohol nám postúpiť. Teraz je vidieť, že chlapi vedia o tom, že v Bystrici sa robí futbal poctivo. Že to, na čom sa dohodneme, tak aj platí.

Teší ma to, že hráči, ktorí boli nedočkaví a odišli preč, sa mi ozývajú, aby sme ich zobrali späť. Taký prípad je Hundák.

Rozlúčili sme sa zatiaľ len s Častulínom a Kuciakom, solídnymi hráčmi, čo sa týka kabíny aj prípravy mužstva.

Gro mužstva by malo zostať pokope?

Áno, základ zostane pokope. Je osem hráčov, o ktorých sme mali záujem už v zime, aby sme s nimi podpísali zmluvu aj na budúci rok.