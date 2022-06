Bikesharing už spustili, ľudia sa obávajú vandalizmu

Tichý začiatok ľudí prekvapil.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Zdieľané bicykle už vidieť v uliciach Považskej Bystrice. Aj keď pôvodný zámer bolo vybudovať stanice na parkovanie bicyklov, nakoniec pristúpili k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu riešeniu. Parkovacie miesta sú virtuálne a všetko ukáže mobilná aplikácia.

Podmienkou pre využívanie bikesahring-u je smartfón s prístupom na internet. Aby ste mohli bicykel použiť, potrebujete sa zaregistrovať a pred každou jazdou si vybraný bicykel pomocou smartfónu odomknúť.

Mladšia a stredná generácia Považskobystričanov sú radi, že táto možnosť zdieľanej mobility v meste pribudla. Obávajú sa však vandalizmu. Bielo-červené bicykle v uliciach si všimla väčšina ľudí, viacerých prekvapil rýchly a nenápadný štart služby.

Aj mimo mesta

Zdieľané bicykle majú v meste podporiť snahy o obmedzenie osobnej motorovej dopravy. Bielo-červené bicykle sú rozmiestnené na sídliskách, v mestských častiach ale aj v centre mesta. Systém, ktorý už dlhšie funguje vo viacerých mestách, napríklad v Bratislave alebo Žiline, si prešiel svojim vývojom.

Tichý začiatok ľudia nečakali, no uvítali. "Celkom ma prekvapilo, že to takto zo dňa na deň spustili. Myslela som, že budú najskôr inštalovať nejaké stojany alebo nabíjačky," povedala Hana Gálková.

So samotnou myšlienkou a prevádzkou bikesharingu ľudia v meste nemajú problém a to ani tí, ktorí túto službu využívať nebudú. „Všimla som si tie bicykle rozmiestnené po meste. Určite to skúšať nebudem, ale vôbec mi nevadí, že je to tu. Určite to niekomu pomôže, tak prečo nie? Nech je len čo najviac možností doprav,“ povedala Agáta Danková.

Generácia tridsiatnikov je asi najpočetnejšou skupinou, ktorí podporujú a vyhľadávajú možnosti využívania zdieľanej mobility. „Dovolím si tvrdiť, že podpora zdieľanej mobility vo všetkých oblastiach, je jediným východiskom pri riešení klimatickej krízy a stále prehustenejšej dopravy, aj tej statickej. Takže tento krok, poskytnúť ľuďom možnosť prepraviť sa do zamestnania ekologicky aj ekonomicky výhodne, by mal byť samozrejmosťou v každom väčšom meste,“ povedal Juraj Opál.

Cyklisti, ktorí si zdieľaný bicykel pomocou aplikácie vypožičajú, môžu vyraziť aj mimo mesto. Rozhodujúci je len čas, počas ktorého budú mať bicykel vypožičaný.