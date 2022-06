Organizátorov je po pandémii menej, viacerí skončili, hovorí Lasky z Pary

Kapela Para pripravuje nový album.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Známa skupia Para nahrávala v Manínskej tiesňave svoj najnovší singel. Do regiónu ich prilákalo moderné nahrávacie štúdio, ktoré ich prekvapilo svojou lokalitou v lone prírody. Krásy Manínskej však obdivovať nestihli, čo chcú napraviť už túto zimu. Pripravovaný album vznikne práve v okolí Považskej Bystrice.

Naživo si skupinu, ktorá je na scéne už takmer tri desaťročia, mohli Považskobystričania vychutnať na mestských slávnostiach. Bežne na takýchto podujatiach nevystupujú, no v tomto prípade urobili výnimku.

Spevák skupiny Para Lasky nám prezradil, ako prežili pandemickú prestávku a či primátorovanie textára a basgitaristu Matúša Valla ovplyvnilo chod celej skupiny.

Máte za sebou dva pandemické roky, kedy bola kultúrna úplne stopnutá. Ako ste to zvládli?

No, prežili sme nejako. Je nám to ľúto, že to celé opadlo, celá hudobná scéna, že sa to musí nanovo budovať a robiť všetko odznovu. Sme však plní optimizmu a veríme, že všetko bude dobré.

Obmedzenia úplne skončili a podujatia sa postupne vracajú. Ako hodnotíte množstvo ponúk na koncertovanie?

Organizátorov je po pandémií menej, viacerí v tomto biznise skončili. Ale aj tak máme zhruba rovnako práce, ako aj predtým. No nedá sa to presne porovnávať, začali totiž fungovať iné akcie a podujatia. No na počet je to približne rovnako.

Najnovší singel To okolo nás, ste nahrávali v okolí Považskej Bystrice na jar tohto roka. Prečo práve tento región?