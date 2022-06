Ľudia si mysleli, že na každé dieťa dostanú 200 eur. Oklamali nás, hovorí žena z Považskej Bystrice

Ľudia veria bilbordom, pomoc pritom nedostanú všetci.

POVAŽIE. Poslanci Národnej rady prelomili veto prezidentky a schválili zákon známy ako prorodinný balíček. Podľa zákona majú pracujúci rodičia s deťmi dostať príspevok vo výške do dvesto eur. Príspevok však už zahŕňa aj doterajšie rodinné prídavky, ktoré navýšili a daňový bonus, kde zmenili vzorec výpočtu. Novinkou je takzvané krúžkovné, ktoré kritizuje samotné ministerstvo školstva.

Rýchle prijatie zákona bez diskusie so samosprávami a taktiež jednostrannej komunikácií smerom k ľuďom spôsobuje, že skupina ľudí, ktorí majú nižšiu finančnú gramotnosť a slabší prehľad v mechanizme verejných financií, dopadom nerozumie alebo nechce rozumieť.

Faktom zostáva, že najviac si polepšia rodiny, kde rodičia pracujú za vyššiu mzdu. Pri výpočte daňového bonusu totiž ide o podiel z hrubej mzdy bez časti odvodov. Nízkopríjmové rodiny tak na hranicu dvesto eur nedosiahnu.

Dostanem a viac ma nezaujíma

Turbulentné vyjadrenia jednotlivých strán vo vláde a opozícií vytvorili medzi ľuďmi veľký chaos. Ako povedali viacerí obyvatelia regiónu, emócie utlačili fakty. To, že návrh takzvaného prorodinného balíčka je v parlamente, vedeli všetci. No to, čo v praxi znamená, vedel len zlomok ľudí.

„Mám dve deti, chodím do práce ja aj manžel, takže dostanem 400 eur mesačne,“ povedala Barbora Sičáková. Keď sme sa opýtali, ako k sume dospela a či pozná vzorec napríklad na výpočet daňového bonusu a od čoho sa odvíja, detaily nepoznala. „Bolo to na bilboarde, viac mi netreba. Veď snáď by to tam nedávali, keby to tak nebolo.“

Podrobnosti a presný výpočet už Barboru nezaujímali. Podobne na tom bola aj Emília zo sídliska Stred.

„Nejaké výpočty nech si nechajú tí hore, čo za to berú plat. Je mi aj jedno, odkiaľ na to vezmú, veď štát asi má dosť peňazí. Ja chcem len svojich 200 eur na dcéru. Povedali pre každé dieťa, tak pre každé.“ Emília nepoznala ani fakt, že to nie je súvislá suma ale je to rozložené do prídavkov na dieťa, príspevku na krúžky a daňového bonusu, ktorý sa jej však ako nezamestnanej netýka. „Takže to nedostanem? Ale to nás potom oklamali.“

Prieskum o tejto téme sme spravili na nereprezentatívnej vzorke 62 respondentov. Ľudia, ktorí sa o detaily zaujímali a poznali ich, boli v absolútnej menšine.