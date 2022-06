Prorodinný balíček ukrojí samosprávam a vezme rodinám, tvrdia starostovia obcí na Považí

Ako reagovali starostovia Domaniže, Papradna a Brvništa na správu o schválenom zákone s takzvaným prorodinným balíčkom?

POVAŽIE. Krytie viac ako miliardovej pomoci rodinám s deťmi padlo z veľkej miery na samosprávy. Novým zákonom sa im škrtajú príjmy do obecných rozpočtov, zvyšujú náklady a tým pádom klesá objem financií v rozpočtoch obcí.

Tieto financie však doteraz v obciach putovali k ľuďom v podobe služieb. Znamená to, že prakticky si príplatky sami zaplatia či už nižšou kvalitou služieb, zrušenými školskými zariadeniami alebo zvýšenými daňami.

Starostovia v regióne sú zhrození a už od prvej chvíle od schválenia začali kalkulovať, aké dopady na obyvateľov tento zákon bude mať. Vysoké náklady majú už niekoľko mesiacov a stav je podľa nich neudržateľný. Zmenu k lepšiemu treba podľa niektorých starostov začať realizovať už pri volebnom zákone.

Starostovia v parlamente pochybili, tvrdí Matušíka

Dopad rýchlo ušitého zákona bez odbornej diskusie na ľudí v samosprávach potvrdzujú aj starostovia obcí v regióne. Františka Matušíka z Domaniže zaráža najmä prístup poslancov – starostov a primátorov.

„Nechápem, ako mohli starostovia a primátori, ktorí sedia v parlamente, odhlasovať tento zákon. Chybou je, že sa zodpovedajú politickej strane, za ktorú boli zvolení a nie ľuďom v samosprávach, kde sú starostami. Sú zaviazaní predsedovi strany a vedia, že keď urobia, čomu ich dotlačia, tak aj nabudúce dostanú dobré miesto. Aspoň strana SaS sa zachovala so zdravým rozumom.“

Obce, kde už aj tak rozpočet ledva pokrýva povinné náklady, majú vážny problém. Tým pádom obyvatelia týchto obcí. „Pre obce, najmä tie menšie, je to likvidačné. Budú musieť prestať svietiť, robiť niektoré údržby, ktoré im vyplývajú zo zákona. No nebudú mať na to dostatok financií,“ povedal Matušík.

Za posledné roky pribudlo samosprávam veľké množstvo povinností zo strany štátu. To znamená už aj tak každoročné nárasty nákladov.