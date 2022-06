V motokrosovom areáli vo Sverepci sa v sobotu 25. júna za medzinárodnej účasti pretekárov zo Slovenska, Česka, Veľkej Británie, Maďarska a Nemecka uskutočnili preteky s názvom Classic motocross.

Súťažilo sa v triedach Classic (motocykle do roku výroby 1974), Twinshock (do 1984) a Evo (do 1997).