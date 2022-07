Do Považskej Bystrice sa vracia kanonier. Už nie som chladnokrvný strelec, hovorí

Roman Tománek sa po rokoch vracia tam, kde začínal svoju hokejovú kariéru. Pred novým ročníkom sa upísal panterom z Považskej Bystrice.

Naposledy pôsobil v nemeckom štvrtoligovom Schongau, kde bol v pozícii šéftrénera mládeže.

Prečo ste sa rozhodli pre návrat do Považskej Bystrice?

To je jednoduché, som tu doma a roky mi pribúdajú. V prvom rade ale ide o to, že od septembra tu ide do škôlky moja trojročná dcéra a žena už nechce ísť do zahraničia. Sám by som to tam ťažko zvládal. Rozhodli v podstate za mňa.

Aké boli posledné roky v Nemecku?

Pre mňa výborné. Hlavne som spoznal veľa nových ľudí, mám nové zážitky, možnosti. Aj hokej je tam iný, ľudia sa tam bavia hokejom. Na zápasy ich chodí aj vyše tisíc a bavia sa ako na futbale.

EŠTE SA DOČÍTATE: Ako si zvykla Tománkova rodina na život v Nemecku

Ako sa zmenila jeho hra

Čo hovorí na to, že manažérom HK´95 sa stal Andrej Meszároš

Čo bude robiť po hráčskej kariére

V nižších súťažiach ste boli produktívny (v poslednej sezóne v 32 zápasoch 16 gólov +40 asistencií, pozn.). Aký sa tam hrá hokej?

Rýchly, nie je oveľa horší ako v Považskej Bystrici. Možno na úrovni spodných tímov našej prvej ligy.