Na pohovory chodia ľudia, ktorí si myslia, že im stačí dobrý profil na sociálnych sieťach

Médiá by si mali sami vychovávať náročnejších divákov, hovorí Lenka Novosádová.

Lenka Novosádová z Púchova študovala masmediálnu komunikáciu v Bratislave. Šesť rokov pôsobila na pozícii strihača spravodajstva a publicistiky a piaty rok pracuje ako asistentka vedúceho vydania pre spravodajstvo.

V čom spočíva vaša profesia a ako ste sa k nej dostali?

Mojou úlohou je zabezpečiť poobedňajšie a večerné vysielanie správ. Dohliadam na to, aby sa vyriešili technické problémy, pripravili sa upútavky a titulky, aby sme spĺňali gramatické požiadavky a podobne. Prvé roky som strihala reportáže pre spravodajstvo a spracovávala aj niekoľko športových tém.

Že by som chcela robiť strih, som zistila na brigáde pre SPI International, dnešné Film Europe. Kolegovia tam riešili technické detaily pri strihu a opravovali chyby vo filmoch alebo videoklipoch. Vtedy ma začali fascinovať možnosti strihania a práce s videom. S kamarátkou som potom začala strihať dokumenty a nakoniec som poslala životopis do jednej spravodajskej televízie.

Teraz čerpám z toho, že si viem reportáže sama aj zostrihať v prípade potreby. Nie som už pod takým stresom. Na bývalej pozícii som cítila vyhorenie, takže som zmenila profesiu v hodine dvanástej. V súčasnom kolektíve pracujú výborní ľudia a vzájomne sa podporujeme. Podľa výpovedí známych z iných médií to nemusí byť pravidlo, ale nášmu nadriadenému sa podarilo vybrať šikovné a pohodové typy.

Často pri prijímacích pohovoroch narážame na uchádzačov, čo si myslia, že im na prácu stačí sebaprezentácia na sociálnych sieťach. Na druhej strane stretávam mnoho mladých, ktorí nás v aktivite predbehli. V ich veku som neriešila do takej hĺbky vlastnú budúcnosť ani obdobné záležitosti.

V článku sa dočítate: Ako môže televízia zachraňovať životy?

Ako pomáhajú média šíriť nepravdy a dezinformácie?

Čo potrebuje divák, aby dokázal lepšie rozpoznať manipuláciu?

Kde vidí priestor pre verejnoprávnu televíziu?

Aké projekty sa chystá Lenka zrealizovať?

Ako vyzerá práca v televízii?

Asi málokto vie, že v televízií týždeň pracujem a týždeň mám voľno. Pracovný týždeň je pomerne náročný. Celé dni od rána do večera trávim na pracovisku a potom ďalší týždeň, naopak, fungujem v úplne odlišnom rytme. Digitalizácia priniesla iné výzvy. V minulosti, pri analógovej forme spracovávania materiálu, sa tak témy nechrlili do éteru. Teraz je to dynamické a vyvíja sa väčší tlak na výkon a rýchlosť správ. Musíme vedieť, čo sa deje, a promptne reagovať.