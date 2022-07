Možno som mal naviac ako na Francúzsko. Otvorene s dubnickým srdciarom Kristínom

Hokejový srdciar a kapitán zostáva v Dubnici. MIROSLAV KRISTÍN si aj po štyridsiatke zahrá za „rodný“ Spartak, s ktorým predĺžil zmluvu o ďalší rok.

Skúsený krídelník tak na strednom Považí začne svoju piatu sezónu po návrate z dlhoročného pôsobenia vo Francúzsku.

Bolo to ťažké rozhodovanie, či predĺžite kontrakt s Dubnicou?

Pre mňa ako dubnického odchovanca nie. Moja prvá voľba po návrate zo zahraničia bol vždy Spartak a preto by som mal už piatu sezónu mal začať v rodnom meste.

Článok pokračuje pod video reklamou

Už ste uvažovali o tom, koľko ešte potiahnete?

Ani to už nejako neriešim, idem rok po roku. Možno bude posledná, dúfam, že bude slúžiť zdravie, od toho sa bude všetko odvíjať.

V Dubnici zostáva aj váš brat Matej?

Áno.

(zdroj: fb HK Spartak Dubnica)

Viete si predstaviť, že by ste si ešte obliekli iný ako dubnický dres?

Neviem si to predstaviť. Nejaké myšlienky boli, ale moja voľba číslo jeden bola vždy Dubnica, po návrate z Francúzska som nad ničím iným ani nejako nerozmýšľal.

Nejaké kontakty boli, ale hlavne teraz neviem, ktorá sezóna bude pre mňa posledná. Bolo by to čudné, zakončiť kariéru niekde inde na Slovensku. Kde som začal, tam by som chcel aj skončiť.

EŠTE SA DOČÍTATE Či musí Kristín ako kapitán často riešiť niečo s rozhodcami a čo na nich hovorí

Z ktorého českého tímu mal ponuku pred odchodom do zahraničia

Či lákali slovenských hokejistov do Francúzska veľké peniaze

Čo potešilo Kristína pri drafte NHL

Či si zháňa v lete brigádu a prečo tak mnohí musia robiť

V poslednom play off ste odohrali dramatickú sedemzápasovú sériu s Martinom, prišla aj pekná návšteva. Aký je dubnický fanúšik?

Každý fanúšik je náročný. Ľudia sú hladní po úspechoch, vtedy si ľudia na štadión cestu nájdu. Vo Francúzsku ľudia hokeju veľmi nerozumeli, ale chodili sa tam baviť, povzbudzovali aj za nepriaznivého stavu.