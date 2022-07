Environmentálny deň s Danfoss Power Solutions v Manínskej tiesňave si užili malí aj veľkí

Vyčistili potok a naučili sa, ako predchádzať vzniku odpadov.

POVAŽSKÁ TEPLÁ. Druhá prázdninová sobota v Manínskej tiesňave patrila environmentálnym aktivitám. Klub slovenských turistov Manín, spoločnosť Danfoss Power Solutions, a. s., s podporou mesta Považská Bystrica prostredníctvom participatívneho rozpočtu zorganizovali Environmentálny deň, počas ktorého vyčistili potok Teplanka a hlavne sa všetci dobre zabavili.

Keďže životné prostredie bolo hlavnou témou dňa, nechýbali ani aktivity a prednášky na túto tému. Deti sa tak mohli naučiť, ako si poradiť s triedením odpadu v domácnosti, no dozvedeli sa aj, aké je dôležité vzniku odpadu predchádzať.

Rodičia si zasa užili deň s priateľmi, zabavili sa v krásnom prostredí Manínskej tiesňavy, no užitočné informácie v oblasti nakladania s odpadom sa zídu aj im. Počas dňa spolu s deťmi vyzbierali množstvo vriec s odpadom, a tak je lokalita v okolí potoka zasa o niečo krajšia a zdravšia.

Životné prostredie je prioritou

Environmentálny deň zorganizovali partneri podujatia kvôli zodpovednosti, ktorú voči prírode cítia. Zapojiť deti je dôležité, pretože ide najmä o ich budúcnosť.

„Cieľom celej spoločnosti Danfoss je čo najúčinnejšie znižovať produkciu CO2 a stať sa spoločnosťou, ktorá bude CO2 neutrálna. Sú to naše priority. Táto akcia je príležitosťou v rámci tejto lokality Považskej Bystrice, kde spoločnosť pôsobí, zúčastniť sa práve aktivity na pomoc životnému prostrediu. Máme zároveň kolegov, ktorí sú členmi turistického oddielu, ktorí toto podujatie organizujú. Máme aj vlastné oddelenie pre bezpečnosť a environment, z ktorého sa do prípravy taktiež zapojili. Zároveň chceme podnietiť deti, aby sa viac zaujímali o životné prostredie, o to, ako môžu pomôcť. Chceme urobiť životné prostredie udržateľnejším aj s pomocou najmladšej generácie,“ povedala Martina Pániková z oddelenia komunikácie spoločnosti Danfoss Power Solutions, a. s.

Aktivity v regióne podporujú vo veľkom. Zodpovednosť za komunitu, ktorej sú súčasťou, cítia aj v iných oblastiach. „Naša spoločnosť sa zapája aj do spoločenského života. Podporujeme aj šport, aktivity v rámci mesta, kultúru, spolupracujeme so školami v rámci duálneho vzdelávania,“ povedala Pániková.

Aktivity, do ktorých sa zapájajú, však vyberajú precízne. Preto sa rozhodli podporiť práve čistenie potoka. „Chceme, aby to boli relevantné aktivity a výsledok bol viditeľný. Dnes sme sem prišli vyčistiť potok v Manínskej tiesňave, máme aj aktivity pre deti a poučné prednášky ohľadne odpadov. Chceme sa však aj zabaviť a utužiť priateľstvá a určite nájsť aj nové,“ doplnila Martina Pániková.

Množstvo aktivít pre všetkých

Napriek zamračenej oblohe sa na začiatku Manínskej tiesňavy hneď zrána začalo schádzať množstvo ľudí, ktorí s rozhodli prispieť svojou troškou k čistote prírody v regióne. „Počas Environmentálneho dňa chceme pomôcť v Manínskej tiesňave vyčistiť potok a jeho okolie aj spolu s deťmi. Toto je dôležité, chceme sa zamerať aj na deti zamestnancov, aby sme ich povedomie o odpadoch, ochrane životného prostredia a prírode zvýšili. Zabezpečili sme aj lektora z Natur-Pack, ktorý urobí hry a súťaže zamerané práve na túto tematiku. Pre deti máme aj odmeny a enviro knižky, pexeso,“ povedal Vladimír Baláž, environmentálny špecialista spoločnosti Danfoss Power Solutions, a. s. Ako doplnil, rozhodli sa pomôcť vyzbierať všetky odpady, ktoré sa budú nachádzať pri potoku Teplanka. „Ide o úsek v dĺžke asi dva kilometre a ideme aj spolu s deťmi. Všetky odpady, ktoré vyzbierame do vriec, príde mesto Považská Bystrica odviezť. Vonkajšie aktivity sú pre deti dobré a samotné deti vyhľadávajú práve tieto aktivity v prírode, lebo doma už boli dosť zatvorení.“

Okrem podstaty podujatia, a teda čistenia potoka od odpadu, pre deti pripravili aj umelecké, športové a poučné aktivity. Veľké plátno a fixky prilákali deti, ktoré sa rozhodli vytvoriť spoločné umelecké dielo. Koníky zasa potešili všetkých, ktorí sa radi venujú zvieratám. Najdôležitejšie však boli aktivity, ktoré deťom pomôžu v budúcnosti predchádzať tvorbe odpadu v domácnosti.

Ako lektor ich toto prišiel naučiť Andrej Popovič z Natur-Pack. „V rámci týchto aktivít sa snažíme vysvetliť deťom, ako správne a prečo triediť odpad. Mám sériu aktivít, napríklad odpadové Človeče nehnevaj sa. Je to plátno štyri krát štyri metre a deti predstavujú figúrky. Políčko, na ktorom stoja, predstavuje určitý druh odpadu a snažíme sa deťom pomocou tejto hry vysvetliť, aký odpad patrí do akého kontajnera, ale aj to, či ten výrobok v takom obale vôbec kupovať. Najlepší odpad je totiž ten, ktorý vôbec nevzniká.“ Podľa Andreja Popoviča sa snažia deťom vysvetľovať, aby si v obchodoch vyberali obaly a odpady, ktoré sú z recyklovaných materiálov.

„Mám aj kontajnery, v ktorých mám príkladový odpad. Ten slúži na to, aby sme deťom ukázali, kam patria odpady, s ktorými si bežne nevedia dať rady. Bavíme sa teda o tom, kam taký odpad vlastne patrí a či sa s tým dá niečo robiť. Jedna vec je deti naučiť, ako triediť, druhá vec však je aj vysvetliť im, kam tento vytriedený odpad putuje. Je dôležité, aby vedeli, ako a kde sa odpad spracúva,“ povedal lektor.

Bežné komodity na triedenie sú známe, no nie vždy je to také jednoznačné. „Mám tu aj nebezpečný príkladový odpad, s ktorým sa deti bežne nestretnú. Napríklad prístrojové dosky, mobily, snažím sa im vysvetliť, akým spôsobom sa dá s týmto odpadom nakladať.“

Dôležitý je však rodinný aspekt. Pretože stredná generácia je podľa Andreja Popoviča s triedením na tom najhoršie. „Pointou tohto je, aby deti to, čo sa tu naučia, doma aplikovali, triedili v domácnosti správne a naučili to aj rodičov.“

Najväčším problémom životného prostredia, a teda nás všetkých je skládkovanie odpadov. „Mám tu aj čierny kontajner. Motivácia je odstrániť všetok odpad z čiernych nádob na komunálny odpad. Podstatou je, aby zberové spoločnosti chodili čo najmenej a bolo čo najmenej odpadu na skládkach. Pokiaľ budeme mať v obchodoch iba recyklovateľné materiály, keďže sme zaviedli aj zber kuchynského odpadu, nemusel by v komunálnom odpade, na skládkach a v spaľovniach končiť žiaden odpad, ktorý znečisťuje životné prostredie,“ povedal lektor. Deti majú, aj podľa nadšenia počas Environmentálneho dňa v Manínskej tiesňave, veľký záujem o životné prostredie. „Potrebujeme, aby to deti dostali pod kožu a keď budú väčšie, budú to mať zautomatizované. Je dobré ich na začiatku motivovať, zámerom však je, aby to brali ako bežnú súčasť svojho života,“ uzavrel Andrej Popovič.