O pacientov sa vždy postaráme, ale obetujeme vlastné zdravie, vraví budúca zdravotná sestra

Aktuálny stav v zdravotníctve je podľa nej neudržateľný.

POVAŽIE. Problematika personálne podhodnoteného zdravotníctva na Slovensku rezonuje spoločnosťou roky. Výrazne sa tento problém prejavil počas vrcholov pandémie ochorenia Covid-19. Nefunkčné oddelenia, ktoré museli reprofilizovať na covidové, neboli len o samotnom víruse. Pri starostlivosti o pacientov s Covid-19 totiž museli pomáhať väčšina zdravotníkov, sestier a lekárov v nemocniciach.

Kumulované služby, odlúčenie od rodiny a to všetko za cenu vlastného zdravia, fyzického aj psychického. Napriek nedostatku zdravotníckeho personálu po poslednej vlne pandémie odišli z tohto sektoru stovky zdravotných sestier. Ďalší odliv spôsobujú výrazne lepšie podmienky pre zdravotné sestry ale aj lekárov za hranicami. Do hry vstupujú aj súkromné nemocnice a zdravotnícke zariadenia.

Mladá žena, ktorá sa pripravuje na profesiu zdravotnej sestry, to aj napriek tomu nechce vzdať. Správy o obmedzenom fungovaní niektorých oddelení vo viacerých nemocniciach sleduje s napätím, ale aj pochopením. Aj keď človek môže mať obavu, že mu nebude mať kto pomôcť, podľa slov budúcej zdravotnej sestry bude o pacienta vždy postarané. Pripomína však, že cena, ktorú za to platia, je privysoká.

O pacientov sa vždy postaráme

Zatvorené nemocničné oddelenia alebo obmedzená prevádzka vzbudila u ľudí veľkú obavu. Pacientom, ktorý bude potrebovať pomoc lekárov a zdravotníkov sa totiž môže stať ktokoľvek a kedykoľvek. No aj keď sa takzvaná biela medicína takmer úplne zastavila počas pandémie, akútnu zdravotnú starostlivosť dostal každý.

V článku sa dočítate Ako vnímajú aktuálny stav v zdravotníctve samotné zdravotné sestry?

Vyrieši nedostatok zdravotníkov vyšší plat?

Prečo sa rozhodujú radšej zamieriť do zahraničia?

Ako ovplyvňuje vybavenie nemocníc záujem o prácu v nemocniciach?

Prečo neprizvali na rokovanie o stave v zdravotníctve zástupcov všetkých odborov?

Ako berú pacienti fakt preťaženého zdravotníctva?

„Áno, plánované operácie sa odkladali a prakticky ešte stále presúvajú aj teraz. No ide o zákroky, ktoré riešia problémy neohrozujúce život. Je to nepríjemné, pacienti majú znížený komfort. No pokiaľ príde pacient s akútnymi obtiažami, nikto ho neposlal ani nepošle domov,“ povedala študentka Adela Jancová.

Aj keď je zdravotných sestier akútny nedostatok, o pacientov v nemocniciach sa vždy postarajú. „Doplácajú na to sestry, pretože sú preťažené. Musia sa starať o veľa pacientov naraz, sú vyčerpané a o to viac nás ako zdravotníčky potom mrzí, keď sa pacienti sťažujú, že nie sme usmiate. Pochopenie je potrebné na oboch stranách.“

Stav, aký aktuálne v nemocniciach vládne, je podľa mladej študentky neudržateľný.