Bývanie s rodičmi nie je riešenie, zhodujú sa mladé rodiny

Pri cenách nehnuteľností a inflácii máme nože na krku, zhodujú sa.

POVAŽIE. Lacné hypotéky v uplynulých rokoch vytvárali zdanie, že bývanie pre mladých je na Slovensku dostupné. Úrokové sadzby pri úveroch na bývanie boli síce na nízkej hodnote, no ceny nehnuteľností patria medzi tie vyššie. Hlavným faktorom je však pomer ceny nehnuteľností vzhľadom na reálny zárobok mladých rodín.

Náklady na život neustále rastú, no platy zostávajú na rovnakej úrovni. Napriek valorizáciám v niektorých odvetviach toto navýšenie nepokryje zvyšujúcu sa infláciu. V praxi to znamená, že na výplatnej páske má zamestnanec síce viac, ale viac peňazí mu odtečie v obchodoch, službách aj pri platení účtov.

Po vyhodnotení údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky vychádza, že ceny nehnuteľností rastú v takej miere, že spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie je dostupnosť bývania na Slovensku jednoznačne najnižšia.

Príliš veľký tlak

Mladé rodiny pochopiteľne chcú mať vlastné bývanie. Aj keď väčšie rodinné domy rodičov niekedy ponúkajú možnosť spolubývania, toto riešenie nie je ideálne a ani by nikto nemal očakávať, že bude preferované.

„Rodičia síce majú väčší dom, no je to také komplikované a nepohodlné pre všetkých. Rodičia už majú svoj vek, potrebujú pokoj a oddych po tom, čo celý život pracovali. Nasťahovať sa im do domu s malým dieťaťom a ďalším na ceste mi nepríde úplne fér,“ povedal Ivan Kavecký, 33-ročný živiteľ rodiny.

Aj keď hypotéky boli ešte donedávna lacné, čiže úroky boli na nízkej hodnote, pre ľudí, ktorí riešia vlastné bývanie, to nie je univerzálne riešenie.

„Je to síce pekné na papieri, že je úrok pod jedno percento, ale keďže splácate dvestotisíc, tá suma nie je nízka. S tým prichádza tlak, že nesmiete prísť o prácu, lebo vaša strecha nad hlavou fakticky patrí banke. Ani sa nečudujem, že sa často manželstvá rozpadajú. V takomto tlaku žiť, je to náročné.“