Obce musia šetriť vodu, autoumývarne limity nemajú. Je to nefér, sťažujú sa ľudia

Niektoré autoumyvárne sú napojené aj na verejný vodovod.

POVAŽIE. Dlhodobé sucho, ktoré trvá už od septembra uplynulého roka, ovplyvňuje aj domácnosti v regióne. Studne majú stále menej a menej vody, pôda je presušená a záhrady tiež vysychajú.

Klimatológovia hovoria o dlhodobom trende, ktorý predvídali.

V obciach a okresoch, kde je situácia s nedostatkom vody najhoršia, vyhlásili zákaz používania vody na iné účely ako je pitie, varenie a hygienu. Znamená to zákaz umývania vozidiel, napúšťanie bazénov, polievanie trávnika a záhrad.

Pre verejné autoumyvárne to však neplatí. Tie sú v posledných rokoch veľmi populárne a ľudia sa pýtajú, prečo taká nerovnomernosť.

V tomto prípade však ide o podnikanie, nie je ho možné regulovať pokiaľ nejde o výnimočný stav.

Umývanie vozidiel ako zábava

Aj keď aktuálne prevádzkovateľ verejného vodovodu v regióne doposiaľ nevydal regulačný stupeň na spotrebu vody, pohľad do studní, potokov a riek hovorí o kritickej situácií. Napriek tomu ľudia ako keby stále pred týmto problémom zatvárali oči.

„Keď si pustím vodu z vodovodu, tak tečie. Aká kríza? Voda je predsa všade a je jej stále také isté množstvo. Kam by asi tak mizla? Zbytočné strašenie, lebo aby ľudí držali pod tlakom a v strachu. Najskôr je to údajný vírus, potom údajná vojna a teraz údajné sucho,“ povedala Iveta z považskobystrického sídliska Lány

. Pri pohľade na zvyšky vody v potoku pani Iveta mala jednoznačné vysvetlenie. „To je zasa len nafingované, kdesi to presmerovali, aby nás strašili.“

No ľudia v obciach, kde majú problém s prázdnymi studňami, majú na sucho opačný názor.

„Je to naozaj vážne. Nepochopím, ako to ešte stále niekto dokáže popierať. Veď je to evidentné. Osveta síce je výraznejšia, ako tomu bolo pár rokov dozadu, no stále je to nedostatočné. Všetky tie bazény a zábavka v podobe rituálneho sobotného umývania áut by mala skončiť. Je to naozaj potrebné, zbavovať auto prachu každý týždeň? Čo takto myslieť na tie vyschnuté rieky,“ povedala Miriam Neumannová.

Aj keď aktuálne nie je formálne obmedzené využívanie vody, odborníci vyzývajú na šetrenie všeobecne.