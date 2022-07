Službu zdieľaných bicyklov chcú prepojiť s parkovaním

Bikesharing zaznamenal neočakávaný úspech.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Služba bikesharing je v Považskej Bystrici dostupná viac ako mesiac. Za tento čas sa ukázala ako mimoriadne obľúbená, a tak prevádzkovateľ pridáva ďalšie bicykle aj infraštruktúru.

Dôvodom je aj pripravovaná nová cyklokoncepcia, ku ktorej z považskobystrickej radnice realizovali rozsiahly prieskum medzi obyvateľmi mesta. Majú pribudnúť prístrešky na bicykle, moderné stojany, ale aj prepojenie parkovania so službou zdieľaných bicyklov.

Pribudnú ďalšie bicykle

Služba verejných bicyklov je v meste mimoriadne obľúbená. Podľa údajov od prevádzkovateľa za prvý mesiac Považskobystričania a návštevníci mesta urobili viac ako šesťtisíc jázd. Na zdieľaných bicykloch tak najazdili viac ako 12-tisíc kilometrov.

V niektorých hodinách je problém nájsť voľný bicykel, plnému využitiu služby pomáha aj priaznivé počasie. „Keďže je stále pekne, chodím na bicykli namiesto autobusom. Je to skvelé, že nemusím riešiť, kde nechám svoj vlastný bicykel, aby mi ho nikto neukradol. Tento je monitorovaný, nechám ho v meste a po práci opäť len nájdem nejaký voľný a idem domov. Ešte si aj zašportujem. Dovolím si tvrdiť, že je to to najlepšie, čo v meste za posledné roky pribudlo,“ povedala Nina zo sídliska Hliny.