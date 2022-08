Trh nájomných bytov v regióne stredného Považia prakticky neexistuje, ponúk je minimum

V Ilavskom okrese ponúkajú na prenájom štyri byty, v Púchovskom šesť.

POVAŽIE. Okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava trpia nedostatkom nehnuteľností na predaj. Ešte horšie je na tom podľa odborníka na reality trh s nehnuteľnosťami na prenájom. Podľa jeho slov chcú ľudia v regióne byty skôr vlastniť, ako si prenajímať.

Mladé rodiny alebo jednotlivci, ktorí v regióne prebývajú iba dočasne, hovoria o problémoch zohnať si dočasné bývanie v nájme. Viacerí, ktorí uvažovali nad časovo ohraničeným zamestnaním v regióne, si to práve kvôli nedostupnosti dočasného bývania rozmysleli.

"Som z východu Slovenska a rád sa za zamestnaním presúvam každých niekoľko rokov do iných lokalít, vrátane zahraničia. Dostal som ponuku na prácu v okrese Považská Bystrica na dobu určitú, na konkrétnom projekte. Keď som si zháňal bývanie, bol to skutočne veľký problém. Nakoniec si práve kvôli tejto komplikácii vybral radšej pozíciu v Trnave," povedal Michal z Košíc.

Podobne však na tom sú aj mladé rodiny, ktoré uvažujú nad kúpou nehnuteľnosti. "Výber je naozaj veľmi obmedzený, v celom regióne. Ilava a okolie úplne nula bodov, no ani Považská na tom nie je slávne. Samozrejme, o cenách ani nehovorím, ako keby sme boli v Bratislave a nie v zaspatom Považí," povedala Beata Švehlová.

Rodiny, ktoré majú stavebné pozemky a pripravujú výstavbu domu taktiež často volia ako dočasné riešenie byt na prenájom. "Začíname stavať, narodilo sa nám dieťa nedávno. Nechceme rušiť rodičov, je to výrazný diskomfort pre všetkých. Chceli sme ísť teda na rok, kým postavíme, do podnájmu. Ale nič poriadne sme nezohnali, takže sme nakoniec aj tak u rodičov," povedala Aneta z Ilavy.

Rekreačné nehnuteľnosti ako záhrady a chatky vyhľadávajú skôr ľudia v stredných rokoch. "Máme to o niečo ľahšie, my sme byty ešte dostávali zadarmo a potom odkupovali za smiešne sumy. V tomto mladú generáciu ľutujem, lebo štartujú život s obrovským dlhom. Teraz hľadáme nejakú chatku so záhradkou, aby sme na dôchodku mali kde relaxovať," povedala Mária Trnková.

V článku sa dočítate Koľko stojí meter štvorcový nehnuteľnosti v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava?

Ako je to s údajným nedostatkom bytov v regióne?

Volia si ľudia radšej kúpu alebo prenájom nehnuteľností?

Ktoré nehnuteľnosti sú v regióne najviac žiadané?

Koľko stojí podnájom v jednotlivých okresoch regiónu?

Problém s ponukou nehnuteľností nám potvrdil aj odborník na reality Viktor Obtulovič zo spoločnosti FinGo. V rozhovore sa okrem iného dozviete aj na akej úrovni sú ceny nehnuteľností v regióne stredného Považia a tiež po ktorých typoch nehnuteľností je najväčší dopyt.

Na akej úrovni sú aktuálne ceny nehnuteľností v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava?

Pri cene nehnuteľností, v našom prípade pri porovnaní priemerných cien bytov, vždy záleží od kľúčových parametrov ako sú lokalita, veľkosť nehnuteľnosti, stav nehnuteľnosti. Ponuka bytov vo vybraných lokalitách je veľmi slabá a limitovaná. Priemerná cena za byt v Považskej Bystrici je na úrovni 2200 eur za meter štvorcový. Ponuka bytov v Púchove, kde nájdeme v inzercii len niečo cez 40 nehnuteľností, je takisto slabá a priemerná cena bytov sa pohybuje na podobnej úrovni ako v Považskej Bystrici. V ponuke realitných portálov je na tom najbiednejšie Ilava, kde nájdeme len 9 bytov na predaj. Priemerná cena bytov je na úrovni 1600 eur za meter štvorcový.

Z ankety medzi mladými rodinami v uplynulom týždni vyplynulo, že v Považskej Bystrici je nedostatok bytov na predaj. Aký je reálny stav s ponukou bytov v Považskej Bystrici?