Strom spadol na vedenie, bez prúdu boli viac ako 12 hodín

V horúčavách ľuďom nefungovali čerpadlá na vodu.

DOHŇANY - ZBORA. Obyvatelia časti Zbora obce Dohňany v okrese Púchov mali v najväčšej horúčave problém dostať sa k vode v studniach. Od približne druhej hodiny nočnej vo štvrtok 4. augusta nastal rozsiahly výpadok dodávok elektrickej energie.

Keďže je obec obklopená horami, terén je pre akékoľvek práce a údržbu veľmi náročný.

Výpadok v najväčších horúčavách

"Od dnešnej druhej nočnej hodiny má výpadok Stredoslovenská distribučná v časti Dohňany-Zbora. Ľudia ani počas dňa nedostali vyjadrenie, čo sa deje. Problémom je, že ľudia majú len svoje studne na pitnú vodu, nie obecný vodovod a na to, aby mali vodu, potrebujú el.ektrický prúd. Hlavne dnes, keď je vonku viac ako 30 stupňov," povedal jeden z obyvateľov časti obce.

Pracovníci, ktorí riešili havaríjnu situáciu, sa však museli vysporiadať s následkami počasia a ťažkým, neprístupným terénom Aj preto sa mohlo obyvateľom zdať, že situáciu nikto nerieši. Zamestnanci distribútora však poruchu odstraňovali niekoľko hodín a aktívne pracovali na tom, aby dodávky elektrickej energie obyvateľom obce obnovili čo najskôr.

"Výpadok prúdu v uvedenej lokalite spôsobil pád stromu na elektrické vedenie vplyvom lokálnej búrky. Porucha bola v neprístupnom teréne a preto odstraňovanie následkov a obnovenie dodávok trvalo dlhšiu dobu. Elektrickú energiu majú obyvatelia opäť obnovenú od približne 15.15 hodiny," informoval nás Miroslav Gejdoš, špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej.

Staré vedenie potrebuje obnoviť

Obyvatelia tejto časti obce hovoria o potrebe rekonštrukcie elektrického vedenia. Práve nedostatočná kapacita je dôvod, prečo nie je možné v tejto lokalite realizovať ďalšiu výstavbu.

"Je to vedenie z roku približne 1970 a odvtedy sa s nim nič nerobilo. Ľudia by chceli stavať domy aby sa tak malá dedinka rozrástla. Je nás okolo 300 obyvateľov, ale máme preťaženú sieť tak sa stavať nedá. Rekonštrukcia vedenia horného konca už prebehla. Dolný koniec bude ešte dlho čakať, naplánovaná je podľa vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej v období do 48 mesiacov, kedy bude závada odstránená rekonštrukciou," povedal jeden z obyvateľov.