Regionálny futbal: Nepríjemný začiatok v Beluši, nováčik z Udiče sa štartu nezľakol, Nitrania na Rovne neprišli

V prvom kole nového ročníka futbalových súťaží sa odohrali zaujímavé zápasy. Nepríjemný začiatok v Beluši, kde musel ísť von brankár a jeden hráč skončil v nemocnici, výprask Brvnišťa a Plevníka či Udiča s nováčikovským elánom, toto všetko sa odohralo na ihriskách považskobystrického regiónu.

III. LIGA

Beluša - Nové Zámky 3:1 (1:1)

Úvod zápasu poznačil nepríjemný stret domáceho Bryndziara s hosťujúcim Obertom, po ktorom obaja hráči boli nútene striedaní a Obert musel do nemocnice. V 11. min. domáci Vangel zastavil nedovolene unikajúceho Gažu, za čo videl červenú kartu a do brány musel Ciesar, ktorý prakticky z prvej strely inkasoval z priameho kopu od Mészárosa. Domácimi to nezatriaslo a po aktivite vyrovnal z dorážky Holíček. Beluša bola lepším mužstvom aj o desiatich a dominovala na ihrisku. V 57. min. im bola za aktivitu odmenou gól kapitána Hrenáka spoza šestnástky. Do dvojgólového vedenia mohli Belušu po Krčulovej aktivite poslať Gašpar aj Hrenák, ale hosťujúci brankár udržal svoj tím v hre. O konečnú podobu skóre 3:1 sa postaral Jánošík, ktorý hlavičkou usmernil Gašparov center po rohu.

Góly: 23. Holíček, 57. Hrenák, 80. Jánošík – 14. Mészáros. R Švolík, 250. ČK: 11. Vangel (B)

BELUŠA: Vangel – Schiszler, Jánošík, Beňo, Holíček, Knižka, Gajdošík (13. Ciesar), Bryndziar (7. Janček), Gáborík (46. Gašpar), Hrenák, Krčula (87. Ďuriš).

Ostatné výsledky:

Sereď - Vrakuňa 4:0, RSC Hamsik Academy - Kalná n/Hr. 1:1, Martin - Veľké Ludince 0:1, Šaľa - Bánová 0:1, Nové Mesto - Inter Bratislava 4:3, Častkovce - Podkonice 3:1, Galanta - Malženice 2:2