Akcia DPH v OKAY Púchov a OKAY Považská už tento piatok!

Spoločnosť OKAY je už viac ako štvrťstoročie významným predajcom elektra a nábytku.

Svojim zákazníkom ponúka rozsiahlu sieť predajní naprieč celým Slovenskom a Českom. Výnimkou nie je ani tento región. Predajne OKAY Púchov a OKAY Považská už roky ponúkajú svojim zákazníkom široký sortiment elektra a nábytku za skvelé ceny.

V predajniach OKAY sa pravidelne uskutočňujú rôzne zľavové akcie, kedy môžu zákazníci nakúpiť tovar za jedinečné ceny. Najobľúbenejšou z nich je akcia „Zľava v hodnote DPH“. Táto akcia sa koná len pár krát do roka. V OKAY Púchov a OKAY Považská sa akcia uskutoční už tento piatok 12.8.

Čo všetko môžete nakúpiť so zľavou v hodnote DPH?

Predajne OKAY svojim zákazníkom ponúkajú široký sortiment elektra a nábytku. V prvej spomínanej kategórii si zákazníci vyberú z bohatej ponuky chladničiek, televízií, práčok a ďalších spotrebičov, vrátane smart elektra.

Pre maximálny komfort pri nakupovaní je ponuka doplnená sortimentom nábytku. Zákazníci si tak môžu v predajniach OKAY kompletne vybaviť domácnosť pračkou, televízorom, vhodnou sedačkou, posteľou alebo kuchyňou. Skrátka všetko pohodlne na jednom mieste.