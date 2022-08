Futbaloví nadšenci sa dočkali. Začala sa futbalová tipovačka

Prvý tiket spolu s kompasom fanúšika nájdete v aktuálnom vydaní MY Novín.

Futbaloví priaznivci POZOR. Začala sa futbalová tipovačka MY Novín. Prvý tiket nájdete v novinách, ktoré sú už v predaji.

Tikety, ktoré do redakcie nebudú doručené do piatku 15.00 h, zarátané nebudú. Pokiaľ je v piatok štátny sviatok, tikety treba odovzdať už do štvrtku do 15.00 h.

Tikety môžete posielať aj na facebook mypovazska.

Článok pokračuje pod video reklamou

Víťaz kola získava balenie piva Šariš. Na záver budú vyhodnotení aj najlepší tipujúci celej časti, ktorí získajú zaujímavé ceny.

Zberné miesta AMV Košeca

Jednota Dulov

Predajňa – Mária Filová, Tuchyňa

Potraviny – Edita Komárová, Hloža

Potraviny – Vladimír Chleban, Visolaje

Pohostinstvo Štefanec, Kameničany

Tikety treba v zberných miestach odovzdať vždy do piatka popoludní. Pokiaľ je v piatok štátny sviatok, tikety treba odovzdať už do štvrtka popoludnia.

Okrem prvého tiketu nájdete v novinách aj obľúbenú prílohu kompas fanúšika, v ktorej nájdete nielen rozpisy zápasov na celú sezónu, ale aj kopec noviniek z dedinského futbalu.