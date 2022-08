Zmena klímy je citeľná aj v Alpách, hovorí Slovák, ktorý vystúpil v lete na Mont Blanc

Alpský ľadovec Mer de Glace stratil za 110 rokov 150 výškových metrov ľadu.

Roman Klinčúch z Považskej Bystrice je veľký vyznávač zdravého pohybu a toto leto si po ročnej príprave splnil jeden zo svojich snov. „Pred rokom sme sa dali dokopy s kamarátmi z horolezeckej školy Rockstar zo Záskalia, s manželmi Dušanom a Bašou Zajacovcami, s cieľom vyjsť na Mont Blanc,“ hovoril po návrate z Francúzska.

Spolulezcov si nevybral náhodne. „Zabezpečili celú prípravu, aby výstup prebehol bezpečne. Dušan je medzinárodný horský vodca, má oprávnenie viesť výpravy aj v Alpách. V rámci prípravy sme pochodili nejaké štíty v Tatrách, dôverujem mu.“

Cestovateľské plány na dlhší čas zhatil Covid. „Povedal som si, že kedy, ak nie teraz. Podarilo sa mi vystúpiť hore na prvýkrát. Niekomu sa to podarí napríklad až na tretí pokus.“

Na Mont Blanc je samozrejme potrebná horolezecká výbava. „Na ľadovec sú potrebné horolezecké istenie, mačky, cepín. Toto všetko je povinná výbava, bez toho sa nedá ísť.“

Na výstup mali vyčlenených niekoľko dní. „Najskôr sme absolvovali aklimatizačný výstup na Mont Blanc du Tacull, štvortisícový bočný vrchol celého masívu. Potom sme robili nácviky na ľadovci, ako sa na ňom správať, vyšli sme nejakú ferratu s horolezeckými prvkami. Skrátka sme chceli byť stopercentne pripravený na samotný výstup na Mont Blanc.“

Všetko bolo pripravené, ale výstup na najvyššiu vnútroeurópsku horu sa skomplikoval.

„Tým, že je nadmerne teplo. Nielen tu, ale v celej Európe a aj vysoko v Alpách. Spôsobuje to topenie ľadovcov. Videl som to na vlastné oči, nielen že by mi to niekto ukazoval v nejakom dokumente,“ opisoval svoje zážitky z Álp.