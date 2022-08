Cyklotrasy v lesoch ľudia užívajú, no nad rizikom neuvažujú

Zver v lesoch cyklistov stále prekvapí.

POVAŽSKÁ BYSTRICA/HORNÁ MARIKOVÁ. Stále dostupnejšie elektrické bicykle a kolobežky sú nielen výhodou, ale prinášajú so sebou aj riziká. V mestách sa cítia ohrození najmä chodci, ktorí sa sťažujú na vysokú rýchlosť cyklistov a kolobežkárov na chodníkoch. V prírode zasa ochranári hovoria o skrytom riziku, kedy cyklista v náročnom teréne a hlbokom lese môže vyrušiť divú zver, ohrozí tak sám seba. Na príčine je tichý chod elektrických bicyklov.

Ďalším negatívom sú cyklisti v hlbších častiach lesa. Nad tým, že je toto územie domovom divej zvery uvažuje len málokto. Pomocou elektromotoru, ktorý cyklistovi pri jazde pomáha, sa dostanú do väčších výšok a tak si s radosťou užívajú výhľady z odľahlých miest v lesoch na Považí.

Za posledný rok polícia zaznamenala viacero dopravných nehôd s cyklistami na miestach, kde predtým nechodievali. Známy je prípad nehody s cyklistom na horskom priechode pri obci Harmanec.

Pozor, idem!

Problematika dopravných prostriedkov s elektromotorom je polarizujúca. Majitelia elektrokolobežiek a elektrobicyklov si tento dopravný prostriedok nevedia vynachváliť a nedajú naň dopustiť.

„Pravidlá platia aj na chodníkoch. Treba sa držať vpravo, platí to aj pre chodcov. Lenže chodia rozťahaní ako ovečky a potom sa čudujú, že sú cyklisti a kolobežkári nepríjemní, lebo musia prudko brzdiť,“ povedal Matúš Lachay.

Priznáva však, že rýchlosť chôdze na bicykli alebo kolobežke dodržiava iba málokto. „To je ťažké, ísť tak pomaly. Bolo by to bez problémov, keby boli oddelené chodníky alebo aspoň pruhy iba pre cyklistov a kolobežkárov.“

V článku sa dočítate Ako cyklisti ohrozujú v lesoch sami seba?

Aké sú konflikty chodcov a cyklistov a prečo vznikajú?

Čo hovorí vyhláška o jazdení bicyklov a kolobežiek na chodníkoch?

Ako sa správajú cyklisti v lesoch a čo sa zmenilo s väčšou dostupnosťou elektrických bickylov?

Čo hovoria odborníci na stret so zvieratami vo voľnej prírode?

Na druhej strane spektra sú chodci, ktorí zažívajú kolízie so stále rýchlejšími dvojkolesovými dopravnými prostriedkami takmer denne.

„Už to prerástlo všetku únosnú mieru. Valia sa na tých kolobežkách zo všetkých strán, bez akéhokoľvek upozornenia. Ešte horší sú na veľkých bicykloch s baterkami. Nemajú na chodníku čo robiť, idú tak rýchlo ako autá. Čo to má vôbec znamenať? Keď chce ísť päťdesiatkou, nech ide po ceste. Už som mala zranený lakeť a koleno, keď do mňa v plnej rýchlosti narazil jeden taký cyklista. Ani sa neobťažoval zastaviť,“ povedala Mária Zacharová.