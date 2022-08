Ohlásený príspevok je zlý vtip, hovoria učitelia

Viacerí učitelia musia aj brigádovať.

POVAŽIE. V piatok 12. augusta minister školstva Branislav Gröhling riešil nedostatok učiteľov v školských zariadeniach. Podľa jeho slov z rezortu evidujú výpadok pedagógov najmä v predmetoch cudzie jazyky, matematika, chémia, fyzika a informatika.

Ako vravia študenti cudzích jazykov a informatiky, práve v týchto predmetoch majú aj inú možnosť pri voľbe zamestnávateľa, ako sú štátne, župné alebo obecné školy. Vzhľadom na platové podmienky a tiež neisté, krátkodobé zmluvy, volia si radšej inú cestu.

Na tlačovej konferencii minister ohlásil, že pripravujú takzvaný stabilizačný príspevok. Ten by mal fungovať už od septembra, ak stihnú všetko pripraviť a zaviezť do praxe. „Suma 50 eur ako stabilizačný príspevok by prišla riaditeľovi a on by ju mohol pridať konkrétnemu učiteľovi.Máme to pripravené zákonne, aj sme to otestovali,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling. Dúfa, že sa im to podarí zrealizovať a že od septembra príspevok zavedú.

Viacerí učitelia ale aj budúci učitelia spozorneli, no po vyslovení sumy a mechanizmu zostali nemilo prekvapení.

Radšej bude učiť súkromne

Laura Košíková študuje anglický a španielsky jazyk. Niekoľko semestrov študovala aj v zahraničí. Pri pomyslení, že by mala skončiť vo verejnom školskom systéme na Slovensku len krúti hlavou.

„Investícia do štúdia nebola malá. Všetky zahraničné štúdiá mi platili rodičia, počas celého štúdia aj sama pracujem a brigádujem, kde sa len dá, aby som si mohla školy dovoliť. O tom, že je to náročné štúdium a vyžaduje si veľa úsilia a vedomostí ani nehovorím. Po tom všetkom by som mala skončiť ako učiteľka za pár stovák? Ani vlastné bývanie, ani dôstojný život, ani zabezpečená rodina.“