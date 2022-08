II. liga: Žilina vyrobila v Považskej Bystrici drámu, Púchov dominoval na ihrisku béčka Slovana

Druhá najvyššia futbalová súťaž pokračovala ďalším kolom. Po troch krutých prehrách potrebovali futbalisti Považskej Bystrice na vlastnom ihrisku bodovať naplno.

Považská Bystrica – Žilina B 3:2 (1:0)

Prvý väčší vzruch prišiel v 11. min., keď strieľaný center Zuziaka tečoval Mensah, ale L. Slávik už na loptu nedosiahol. O chvíľu to už domácim vyšlo, keď sa do lopty, ktorá skákala v šestnástke oprel Zuziak a nekompromisne zavesil do šibenice.

Článok pokračuje pod video reklamou

Brankár domácich M. Slávik na druhej strane nemal veľa práce, viac ho prvýkrát zamestnal až v 25. min. Javoček, ale s jeho strelou spoza šestnástky si domáci gólman poradil.

Nebezpečnejší bol na druhej strane Demjan, ktorý ale vo vnútri šestnástky netrafil dobre loptu. Na druhej strane na center Kopáska chýbali Kudličkovi centimetre, aby loptu lepšie trafil hlavou.

V 43. min. sa Slávik vyznamenal po ďalekonosnej bombe Šnajdera, ktorý brankár Považskej vyškriabal na roh. Žilinčania boli v týchto fázach hry nebezpečnejší a vyrovnanie viselo na vlásku.

Krásny moment prišiel ale pri žilinskej bráne, keď priamy kop Slávika z dobrých 25 metrov vytlačil brankár Žiliny Belaník na žrď a našťastie preňho nedokázal ani jeden z trojice Považanov v pokutovom území doklepnúť loptu do odkrytej brány.

Hneď po zmene strán sa k zakončeniu dostal hosťujúci Prokop, ale M. Slávik opäť podržal svoj tím. Po zaváhaní Kucharčíka hasil aj pred Kudličkom, ktorý už postupoval naňho sám.

EŠTE SA DOČÍTATE Čo na zápas hovorili na "infarktový" záver tréner domácich Peter Jakuš a útočník Marek Zuziak

Ako hrala v Myjave Dubnica

Ako si Púchov poradil vonku s béčkom Slovana

Udrelo na druhej strane. Po aute spoza rohu šestnástky vystrelil L. Slávik a lopta trochu prekvapujúco zapadla do šibenice. Vzápätí zvyšoval po prihrávke striedajúceho Čiernika zblízka Zuziak.