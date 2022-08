Oblastný futbal: Reklama na futbal v Podmaníne, Dulov "rozobral" Prejtu (+zostava kola a hráči zápasov)

Oblastné futbalové súťaže pokračovali ďalším kolom.

VII. LIGA

Visolaje - Dohňany 3:2 (3:1)

Hostia prišli v jedenástich. Prvý polčas bola prevaha domáceho mužstva. Na konci prvého polčasu svietilo na ukazovateli skóre 3:1. Na jeho konci sa zranil brankár hostí a druhý polčas dohrávali Dohňany v desiatich. Domáci poľavili a prispôsobili sa hosťom, výsledkom čoho bol gól hostí. Domáci potom tlačili, ale žiadna ich šanca už gól nepriniesla.a

Góly: 10. Bulejčík, 26. M. Hrubo, 35. Baránek - 38. Baranec, 50. Štrbák. R Zboran, 200 divákov

VISOLAJE: Štrbáň - Bednář (70. M. Kujaník), Palme (86. Vavrík), Sviečka, Ondrašík, Sehnoutek, M. Hrubo, Baránek (75. J. Kujaník), Bulejčík (89. Strečko), M. Hrubo (83. Kucharík), Štefún

DOHŇANY: Jugáš - Kozma, Baranec, Martinko, Pavlis, Rosina, Štrbák, Černoško, Chovanec, Pišoja, Kmošena

Jasenica - Tuchyňa 1:1 (1:0)

Do 15. min. sa hral medzišestnástkový futbal. Potom nová posila domácich Piaček z 25 metrov prudkou delovkou tesne minul bránu. V 28. min. hostia mali možnosť z rohového kopu, ale Filo hlavou trafil tesne nad. Z priameho kopu v 32. min z 30 metrov Mišúr strieľal tesne vedľa. V 40. min. po Urdákovej delovke z 25 metrov, hosťujúci Gospiš vytlačil loptu nad. Dobre zahraný rohový kop Šterdasom Adamík trafil hlavou do siete – 1:0. Po zmene strán hostia sa dostávali viac k šestnástke domácich, čo v 60. min. po zemi hosťujúci Adamovic vyrovnal na 1:1. V 66. min. Daňo z päťky strieľal len do bočnej siete. V 78. min. Šterdas z 25 metrov strieľal, Gospič s námahou vyrazil na roh. Remíza je spravodlivá, zápas bol slušný, rozhodca nemal veľa práce.

Góly: 43. Adamík - 61. Adamovic. R Zvak, 135 divákov

JASENICA: Jánošík - P. Moravík, Mišúr, Pavlík, S. Moravík (46. J. Janáček), Borčický, Šterdas, Piaček (84. Králik), Urdák, Adamík, Heldes (63. J. Janáček)

TUCHYŇA: Gospič - Suchánek, Poliak, Letko, Adamovic, V. Daňo, Vlasatý, Gajdoš, Katerinčin, Filo, L. Daňo