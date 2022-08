FOTO: Challenge Day Špeciálnych olympiád Slovenska rozžiaril úsmevy malých Slovákov, Ukrajincov aj Američanov

Vo Vršateckom Podhradí sa uskutočnila akcia s názvom Challenge Day Mladých športovcov, ktoré organizovali Špeciálne olympiády Slovensko.

Bolo to tréningové sústredenie pre jej najmenších členov. Športovci s Downovým syndrómom a s diagnózou autizmu sa zoznámili so športovými tréningami v gymnastike a v plávaní. Do tréningov sa okrem slovenských detí s intelektuálnym znevýhodnením zapojili aj rómske deti a deti z Ukrajiny a z USA.

Vrcholom podujatia bol Challenge Day Mladých športovcov a podpísanie memoranda o unikátnej spolupráci Špeciálnych olympiád Slovensko s organizáciou Special Olympics Connectitut.

„Je to výborná akcia. Vidieť usmiate tváre týchto malých športovcov je skvelé, je to najkrajšia časť mojej práce,“ povedala vedúca sekcie verejnej diplomacie veľvyslanectva USA na Slovensku Tamara Sternberg-Greller.

„Už v mladom veku vieme odhadnúť, či sú deti dobré v hodoch, odkopoch, odpaloch, vieme ich zaradiť, na ktorý šport by sa hodili,“ hovorila prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko Dominika Nestarcová.

Prebiehali tu intenzívne tréningy dvakrát do dňa. „Dopoludnia tréning v bazéne a popoludní gymnastický tréning. Stretli sa tu skvelí ľudia a je tu výborná atmosféra. Máme tu aj návštevníkov z Ameriky a športovcov z Ukrajiny, ktorých sme prijali medzi seba. Táto spolupráca nám prináša veľké benefity,“ pokračovala.