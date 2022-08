Hnilobu nemusí byť vidieť na prvý pohľad, strom skolaboval počas bezvetria

Strom môže na pohľad vyzerať zdravo.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Po hrozivej udalosti zo stredy 17. Augusta, kedy v centre Považskej Bystrice spadla časť starej vŕby medzi bytovými domami na zaparkované vozidlá, vyriešili problém radikálne.

Majestátny strom vypílili celý, 24 hodín po udalosti už odvážali drevo zo sídliska preč. V opáskovanom priestore zostalo stáť jedno z najviac zničených vozidiel, na ktorom bude pravdepodobne totálna škoda.

Mesto Považská Bystrica v krátkom vyjadrení na sociálnej sieti informovali, že drevina bola v minulosti odborne ošetrovaná a ďalší orez mali realizovať v najbližších dňoch.

Ľudia sa pýtajú, prečo košatú vŕbu neodstránili a nenahradili radšej inými drevinami, keď na riziko upozorňovali už dlhšie.

Obyvatelia vraj upozorňovali

Tesne po udalosti sa na miesto pádu časti vŕby zhŕklo niekoľko obyvateľov okolitých domov. Aj na druhý deň, keď už vŕbu celú vypílili a vypratávali priestor, aby mohli odviezť drevo, bol záujem ľudí zo sídliska veľký.

V článku sa dočítate Kto má povinnosť starať sa o dreviny v zastavanom území?

Kto môže vydať povolenie na výrub?

Ako dopadla zlomená vŕba v centre Považskej Bystrice?

Vedel niekto o zdravotnom stave stromu?

Kto mal zasiahnuť?

„Žiadali sme o výrub tohto stromu viackrát. Upozorňovali sme, že počas búrok sa z tejto aj z tej za druhým bytovým domom olamujú konáre a na jeseň je tu zasa obrovská vrstva šmykľavého lístia. No odrezali pár konárov a to bolo všetko. No keď boli hnilé tie konáre, tak asi ani zvyšok stromu nebol úplne zdravý,“ povedala obyvateľka bytového domu Stred číslo 55.